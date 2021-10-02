Смольников, Новосельцев, Степанов – в основе «Арсенала» на матч с «Химками»; Идову, Глушаков, Мирзов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Химками».

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новсельцев, Степанов, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, К.Кангва, Давиташвили, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Радакович, Бьернстрем, Гулиев, Панченко, Тудорие.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.

Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Карпов, Стоинович, Кухарчук, Трошечкин, Камышев, Давидян, Сабович, Долгов, Садыгов.

Матч начнется в 19:00 по Москве.