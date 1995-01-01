Смольников, Новосельцев, Степанов – в основе «Арсенала» на матч с «Химками»; Идову, Глушаков, Мирзов выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Химками».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новсельцев, Степанов, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, К.Кангва, Давиташвили, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Радакович, Бьернстрем, Гулиев, Панченко, Тудорие.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Карпов, Стоинович, Кухарчук, Трошечкин, Камышев, Давидян, Сабович, Долгов, Садыгов.
Матч начнется в 19:00 по Москве.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.