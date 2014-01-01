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    Новосельцев, Степанов, Ткачев выйдут в старте «Арсенала»; Зайнутдинов, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА.

    «Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачeв, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Марков.

    Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьeрнстрeм, Камболов, Кангва, Давиташвили, Панченко, Аджоев, Тудоре.

    ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Кучаев, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

    Запасные: Боков, Тороп, Ахметов, Чалов, Набабкин, Бистрович, Яковлев, Бохинен.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 14:00 по Москве на тульском «Арсенале».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 13:06
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4859

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      удачи кобылам! уБОЖОВИЧе долой из РПЛ!

      0
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      Рейтинг: +27623

      VVM1964 2 часа назад

      У Тулы есть шанс покинуть зону вылета .

      0
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      Рейтинг: +12905

      paracetamol 2 часа назад

      Хлусевич забивной, сборную тащит, и коням засадит!

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