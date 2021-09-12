Новосельцев, Степанов, Ткачев выйдут в старте «Арсенала»; Зайнутдинов, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА.

«Арсенал»: Коченков, Новосельцев, Сокол, Степанов, Суханов, Ткачeв, Чаушич, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьeрнстрeм, Камболов, Кангва, Давиташвили, Панченко, Аджоев, Тудоре.

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Бийол, Васин, Обляков, Мухин, Кучаев, Дзагоев, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Боков, Тороп, Ахметов, Чалов, Набабкин, Бистрович, Яковлев, Бохинен.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 14:00 по Москве на тульском «Арсенале».