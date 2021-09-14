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Судьи
Главный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Помощники:
Алексей Ширяев, Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR - Василий Казарцев AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Алексей Тюмин
Материалы

Арсенал - ЦСКА

12.09.2021, Воскресенье, 14:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Арсенал - ЦСКА
Россия. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
8 апреля, четверг 19:30 Арсенал 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
13 марта, суббота 14:00 Арсенал 2:1 ЦСКА
12 тур
26 октября, понедельник 19:00 ЦСКА 5:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
18 тур
2 декабря, понедельник 19:30 ЦСКА 0:1 Арсенал
8 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Арсенал 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 14:00 Арсенал 2:0 ЦСКА
4 тур
18 августа, суббота 16:30 ЦСКА 3:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
6 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 6:0 Арсенал
15 тур
27 октября, пятница 19:30 Арсенал 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 19:30 ЦСКА 3:0 Арсенал
14 тур
18 ноября, пятница 19:00 Арсенал 0:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2017

26 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 2:0 Арсенал
Товарищеские матчи 2016

17 июля, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Арсенал 1:4 ЦСКА
7 тур
13 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 2:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2692

    swot1205 12 сентября 2021, 18:24


    уб лю дки ЦСКА, 50 рублей из-за Вас про е б а л на ставках

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 12 сентября 2021, 16:25

    Вот это ДА!

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    Рейтинг: +31

    vovan111 11 сентября 2021, 22:17

    Тула вперёд лупи москвичей!!! Москвичи сейчас лимита ,никакой стабильности.Долби пока не очухались!!!

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    Рейтинг: +14461

    Skull_Boy > vovan111 12 сентября 2021, 14:06

    Видно сразу, что ты полный ноль в футболе

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    Рейтинг: +712

    111ax > Skull_Boy 12 сентября 2021, 14:22

    он еще полный ноль в грамматике

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    Рейтинг: +31

    vovan111 > vovan111 13 сентября 2021, 19:11

    ЦСКА и в советское время существова только за счет молодых,талантливых футболистов, которых призывали в армию. А так это был просто ливер.

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