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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - ЦСКА
Арсенал - ЦСКА: обзор матча 12 сентября 2021
Арсенал
12.09.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
18'
Е. Марков
66'
И. Новосельцев
5'
И. Дивеев
74'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - ЦСКА
Желтая карточка
И. Новосельцев
84'
Замена
Р. Камболов
️️️️
Г. Костадинов
81'
77'
Замена
В. Яковлев
️️️️
М. Мухин
74'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
И. Ахметов
Замена
К. Панченко
️️️️
Е. Марков
67'
ГОЛ! 2:1!
И. Новосельцев
Пас отдал
Е. Марков
66'
63'
Желтая карточка
И. Дивеев
60'
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Дзагоев
60'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Б. Зайнутдинов
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Э. Кангва
59'
57'
Желтая карточка
М. Мухин
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
К. Кучаев
Желтая карточка
А. Коченков
45'
+3
Желтая карточка
Г. Костадинов
45'
+2
32'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Заболотный
30'
Травма
А. Заболотный
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
18'
17'
Желтая карточка
К. Кучаев
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Дивеев
Пас отдал
Я. Бийол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
ПАЗ
16
Максим Мухин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
21
Чидера Эджуке
ЛФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
18
Константин Кучаев
РФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
3-2-3-2
1
Коченков
26
Хлусевич
99
Новосельцев
88
Сокол
5
Степанов
76
Суханов
10
Кангва
70
Костадинов
23
Чаушич
20
Марков
11
Ткачев
3-2-1-1-3
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
15
Бийол
19
Зайнутдинов
16
Мухин
66
Дзагоев
10
Обляков
18
Кучаев
91
Заболотный
21
Эджуке
70
Костадинов
88
Камболов
88
Камболов
70
Костадинов
10
Кангва
22
Давиташвили
22
Давиташвили
10
Кангва
20
Марков
8
Панченко
8
Панченко
20
Марков
16
Мухин
14
Яковлев
14
Яковлев
16
Мухин
18
Кучаев
14
Набабкин
14
Набабкин
18
Кучаев
19
Зайнутдинов
97
Ахметов
97
Ахметов
19
Зайнутдинов
66
Дзагоев
8
Бистрович
8
Бистрович
66
Дзагоев
91
Заболотный
63
Чалов
63
Чалов
91
Заболотный
Остались в запасе
Арсенал
ЦСКА
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
32
Эмиль Бохинен
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
32
Эмиль Бохинен
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Арсенал - ЦСКА
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR - Василий Казарцев AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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