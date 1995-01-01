Гендиректор «Рубина»: «Самая низкая зарплата в команде – 50 тысяч рублей. Самая высокая – 600 тысяч евро»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о наименьшей и набольшей зарплатах игроков основного состава.

«Самая маленькая зарплата в «Рубине» – чуть меньше 1 тысячи евро. Данил Степанов получает 50 тысяч рублей.

Самая большая? 600 тысяч евро», – сказал Сайманов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

В текущем сезоне 19-летний защитник провел восемь матчей в РПЛ и один – в Кубке России. Также на счету футболиста 17 встреч и одна голевая передача в молодежном первенстве.

Ранее сообщалось, что суммарная зарплата игроков казанцев составляет 6 миллионов евро.