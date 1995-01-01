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    «БИЗНЕС Online»: Бердыев покинет «Рубин» из-за денег. Тренер не хочет идти на снижение зарплаты

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет клуб после окончания сезона. Об этом ранее сообщили СМИ.

    По информации «БИЗНЕС Online», причина состоит в финансовом вопросе. Зарплата Бердыева составляет 3 миллиона евро в год, что в настоящее время является слишком большой суммой для казанцев. Кроме того, к этой сумме добавляются еще и оклад тренерского штаба в размере 1,5 миллиона. Бердыев же не хочет идти на понижение зарплаты.

    При этом суммарная зарплата всех футболистов «Рубина» равна 6 миллионам евро.

    Отмечается, что 66-летний специалист – самый высокооплачиваемый тренер РПЛ. По этому показателю он опережает Юрия Семина (2 миллиона евро в год), Виктора Гончаренко (1,5 миллиона), Олега Кононова (1,4 миллиона) и Сергея Семака (1,2 миллиона).

    Ранее сообщалось, что в интересах бердыева заинтересованы два клуба, из которых один – московский.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      _Статист_ 8 минут назад

      Мдя уж, заказная статейка от от Сайманова и "ТАИФа",хотя это КББ везде лоббировал Сайманова и это КББ переступил через принципы и вернулся туда,где уже обхаяли раз,некрасиво со стороны руководства и спонсоров Рубина, хуже баб себя ведут.

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    • ...
      Рейтинг: +600

      Тони Монтана Б 33 минуты назад

      За что 3 млн? Клуб в жопе, мог и без ЗП поработать.

      0
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      Рейтинг: +554

      Джой > Тони Монтана Б 8 минут назад

      Ты тоже любишь за идею работать я смотрю?

      0
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      Рейтинг: +332

      Киркинитидец > Тони Монтана Б 3 минуты назад

      в туркмении это так мелочишка... не проживешь!

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