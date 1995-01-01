«БИЗНЕС Online»: Бердыев покинет «Рубин» из-за денег. Тренер не хочет идти на снижение зарплаты

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет клуб после окончания сезона. Об этом ранее сообщили СМИ.

По информации «БИЗНЕС Online», причина состоит в финансовом вопросе. Зарплата Бердыева составляет 3 миллиона евро в год, что в настоящее время является слишком большой суммой для казанцев. Кроме того, к этой сумме добавляются еще и оклад тренерского штаба в размере 1,5 миллиона. Бердыев же не хочет идти на понижение зарплаты.

При этом суммарная зарплата всех футболистов «Рубина» равна 6 миллионам евро.

Отмечается, что 66-летний специалист – самый высокооплачиваемый тренер РПЛ. По этому показателю он опережает Юрия Семина (2 миллиона евро в год), Виктора Гончаренко (1,5 миллиона), Олега Кононова (1,4 миллиона) и Сергея Семака (1,2 миллиона).

Ранее сообщалось, что в интересах бердыева заинтересованы два клуба, из которых один – московский.