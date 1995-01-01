Курбан какой-то непонятный. Перешел из успешного Ростова, что Баварию надрал, в разворованный Рубин. Зачем он это сделал, не пойму. Сейчас в Ростове что-то получаться стало, опять переход... Впрочем, я даже знаю куда. В тот же Ростов или морквабадское Дырнамо. И опять же турнут оттеда, поскольку он воровать не дает!
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может продолжить карьеру в другом российском клубе.
По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, интерес к 66-летнему специалисту проявляют две команды РПЛ, в том числе одна московская.
Ранее СМИ сообщили, что Бердыев уйдет из «Рубина» после окончания этого сезона. Сам тренер сегодня сказал, что объявит свое решение после матча 30-го тура с «Краснодаром» (26 мая).
- В 2008-м и 2009 годах Бердыев выиграл с казанцами чемпионат России.
- В текущем сезоне «Рубин» за два тура до конца РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице.