Конов: «Бердыевым интересуются два клуба РПЛ. Один – из Москвы»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может продолжить карьеру в другом российском клубе.

По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, интерес к 66-летнему специалисту проявляют две команды РПЛ, в том числе одна московская.

Ранее СМИ сообщили, что Бердыев уйдет из «Рубина» после окончания этого сезона. Сам тренер сегодня сказал, что объявит свое решение после матча 30-го тура с «Краснодаром» (26 мая).