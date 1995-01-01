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    Конов: «Бердыевым интересуются два клуба РПЛ. Один – из Москвы»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может продолжить карьеру в другом российском клубе.

    По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, интерес к 66-летнему специалисту проявляют две команды РПЛ, в том числе одна московская.

    Ранее СМИ сообщили, что Бердыев уйдет из «Рубина» после окончания этого сезона. Сам тренер сегодня сказал, что объявит свое решение после матча 30-го тура с «Краснодаром» (26 мая).

    • В 2008-м и 2009 годах Бердыев выиграл с казанцами чемпионат России.
    • В текущем сезоне «Рубин» за два тура до конца РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4628

      prezent2017 25 минут назад

      Курбан какой-то непонятный. Перешел из успешного Ростова, что Баварию надрал, в разворованный Рубин. Зачем он это сделал, не пойму. Сейчас в Ростове что-то получаться стало, опять переход... Впрочем, я даже знаю куда. В тот же Ростов или морквабадское Дырнамо. И опять же турнут оттеда, поскольку он воровать не дает!

      0
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      Рейтинг: +472

      Олег Колесов 29 минут назад

      А можа в Торпедо?

      0
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      Рейтинг: +3655

      Спартач80 56 минут назад

      Очевидно что Динамо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +537

      Genz 1 час назад

      Динамо

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15109

      VVM1964 1 час назад

      Надеюсь , что это не Спартак .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      Ubuntu 1 час назад

      Клуб на букву "С"

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8596

      vladimir-7 > Ubuntu 45 минут назад

      Бердыев свинину не ест, поэтому на букву "Д".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +508

      Владимирыч > vladimir-7 24 минуты назад

      А у Динамо есть деньги на Бердыева? Они вон РФС финансовых гарантий не могут предоставить на следующий сезон)))

      0
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      Рейтинг: +155

      99-й > Ubuntu 21 минуту назад

      Сочи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4710

      пьяныйхоровод > 99-й 8 минут назад

      Думаю их Точилин устраивае ( по крайне мере пока ) . Да и Сочи можно сказать из Питера )))

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