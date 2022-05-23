Набиуллин и Степанов могут вернуться в «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что в казанский клуб могут вернуться защитники Эльмир Набиуллин («Химки») и Данил Степанов («Арсенал»).

«Самошников уйдет в «Торпедо»? Он — игрок сборной. Будем с ним говорить о будущем. Это важный игрок для команды. Мы хотим сохранить всех игроков.

Тот же Кучаев — надо говорить с ним, готов ли он. И с ЦСКА. Они выступали за то, что никто у них не уехал. Но у них сейчас тоже уедут игроки», — сказал Сайманов.

Гендиректор «Рубина» также допускает, что защитники Эльмир Набиуллин и Данил Степанов могут вернуться в клуб.

«Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.

Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?