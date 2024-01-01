Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

Набиуллин и Степанов могут вернуться в «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что в казанский клуб могут вернуться защитники Эльмир Набиуллин («Химки») и Данил Степанов («Арсенал»).

«Самошников уйдет в «Торпедо»? Он — игрок сборной. Будем с ним говорить о будущем. Это важный игрок для команды. Мы хотим сохранить всех игроков.

Тот же Кучаев — надо говорить с ним, готов ли он. И с ЦСКА. Они выступали за то, что никто у них не уехал. Но у них сейчас тоже уедут игроки», — сказал Сайманов.

Гендиректор «Рубина» также допускает, что защитники Эльмир Набиуллин и Данил Степанов могут вернуться в клуб.

  • «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
  • В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре»
Сайманов: «Мне кажется, что Тальби и Абильдгор покинут «Рубин»
Григорян: «Слуцкий сломался и боится себе в этом признаться. Я это проходил» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:56
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +819

    FaTeK1945ru 20 минут назад

    ...а Сайманов будет вечным гендиректором РУБИНа??? Он купил РУБИН???

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11