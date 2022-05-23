Набиуллин и Степанов могут вернуться в «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что в казанский клуб могут вернуться защитники Эльмир Набиуллин («Химки») и Данил Степанов («Арсенал»).
«Самошников уйдет в «Торпедо»? Он — игрок сборной. Будем с ним говорить о будущем. Это важный игрок для команды. Мы хотим сохранить всех игроков.
Тот же Кучаев — надо говорить с ним, готов ли он. И с ЦСКА. Они выступали за то, что никто у них не уехал. Но у них сейчас тоже уедут игроки», — сказал Сайманов.
Гендиректор «Рубина» также допускает, что защитники Эльмир Набиуллин и Данил Степанов могут вернуться в клуб.
- «Рубин» финишировал 15-м в РПЛ.
- Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.
- В случае введения моратория на вылет команда, скорее всего, будет играть в стыках вместо прямого вылета.
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Источник: «Спорт-Экспресс»