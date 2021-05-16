Дюпин, Шатов, Макаров – в основе «Рубина» на встречу с «Ротором»; Степанов, Кипиани, Давиташвили выйдут у аутсайдера

Стали известны стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ротором».

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулeв, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щeткин.

Запасные: Обухов, Кверквелия, Донцов, Песегов, Серченков, Медведь, Муллин, Щербин.

Встреча начнется в 14:00 по Москве.