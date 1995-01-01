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    Дюпин, Шатов, Макаров – в основе «Рубина» на встречу с «Ротором»; Степанов, Кипиани, Давиташвили выйдут у аутсайдера

    Стали известны стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ротором».

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Костюков, Зуев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

    «Ротор»: Чондрич, Байрыев, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулeв, Кипиани, Давиташвили, Фламарион, Щeткин.

    Запасные: Обухов, Кверквелия, Донцов, Песегов, Серченков, Медведь, Муллин, Щербин.

    Встреча начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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