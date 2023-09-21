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    • Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед

    Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед

    Сегодня, 21 сентября, начался групповой этап Лиги Европы.

    «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали в турнире с побед.

    Лига Европы. Группа E. 1-й тур

    ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Флеккер, 14; 1:1 – Нуньес (с пенальти), 56; 1:2 – Диас, 63; 1:3 – Салах, 88.

    Лига Европы. Группа G. 1-й тур

    Шериф (Молдавия) – Рома (Италия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Паредес, 45+4; 1:1 – Товар, 57; 1:2 – Лукаку, 65.

    Удаление: Паулу, 90+8 – нет.

    Лига Европы. Группа H. 1-й тур

    Байер (Германия) – Хэкен (Швеция) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вирц, 10; 2:0 – Адли, 16; 3:0 – Бонифаци, 66; 4:0 – Хофманн, 70.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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