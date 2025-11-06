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€ 2,15 млн
Шериф - новости команды
Тирасполь
Молдова. Суперлига
Стадион:
Шериф
Сайт:
http://www.fc-sheriff.com/
Тренер:
Виктор Михайлов
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Результаты
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Таблица
Трансляция
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Трансляция
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Маккаби Тель-Авив» – «Шериф»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
2025.11.06 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.30 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:10
Прогноз на точный счeт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:10
Названа цель «Рубина» перед закрытием трансферного окна
2025.02.20 17:36
Фото
ЦСКА отдал алжирского хавбека в аренду «Шерифу»
2024.06.25 11:24
Бывший тренер «Спартака» покинул «Шериф»
2024.03.20 10:27
2
Фото
«Ахмат» подписал контракт с марокканским хавбеком
2024.02.20 14:00
Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
2023.12.14 22:41
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
2023.10.11 20:13
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
2023.09.21 21:45
Трансляция
«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023
2023.09.21 16:37
Лига конференций. Гол экс-игрока «Рубина» принес «Андерлехту» ничью с «Вильярреаллом» (1:1) и другие результаты
2023.03.09 22:49
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
2023.02.24 15:21
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
2023.02.23 22:53
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
2023.02.17 01:19
2
Болельщиков «Партизана» не пустят в Молдавию на матч Лиги конференций с «Шерифом»
2023.02.14 16:52
В «Шерифе» не стали комментировать новость об отказе Кержакова
2022.11.12 16:50
Кержаков отказался возглавить «Шериф»
2022.11.12 14:31
5
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
2022.11.07 16:31
1
Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
2022.11.04 01:35
Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
2022.11.03 22:53
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Главные новости
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
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