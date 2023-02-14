Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщиков «Партизана» не пустят в Молдавию на матч Лиги конференций с «Шерифом»

    «Партизан» сообщил о запрете для болельщиков команды присутствовать на гостевой игре 1/16 финала Лиги конференций с «Шерифом».

    «Ассоциация футбола Молдавии по распоряжению службы безопасности приняла решение, что матч между тираспольским «Шерифом» и белградским «Партизаном» будет сыгран за закрытыми дверями, то есть без присутствия зрителей.

    В связи с этим «Партизан» совместно с МИД Сербии предпринимает все меры безопасности для беспрепятственного пребывания команды и представителей клуба в Молдавии.

    Информируем всех болельщиков «Партизана», что въезд в Молдавию невозможен по соображениям безопасности, и просим в целях вашей личной безопасности и комфорта воздержаться от путешествий», – говорится в официальном заявлении клуба.

    • «Шериф» примет «Партизан» в четверг, 16 февраля.
    • Матч пройдет в Кишиневе.
    • Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Сотни фанатов поддержали ЦСКА в Турции на матче с «Партизаном»
    Товарищеский матч. ЦСКА победил «Партизан» (2:1) благодаря голу 19-летнего Арбузова на 98-й минуте 1
    «Краснодар» перехватил тренера Ивича у «Партизана» 1
    Источник: сайт «Партизана»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11