Болельщиков «Партизана» не пустят в Молдавию на матч Лиги конференций с «Шерифом»

«Партизан» сообщил о запрете для болельщиков команды присутствовать на гостевой игре 1/16 финала Лиги конференций с «Шерифом».

«Ассоциация футбола Молдавии по распоряжению службы безопасности приняла решение, что матч между тираспольским «Шерифом» и белградским «Партизаном» будет сыгран за закрытыми дверями, то есть без присутствия зрителей.

В связи с этим «Партизан» совместно с МИД Сербии предпринимает все меры безопасности для беспрепятственного пребывания команды и представителей клуба в Молдавии.

Информируем всех болельщиков «Партизана», что въезд в Молдавию невозможен по соображениям безопасности, и просим в целях вашей личной безопасности и комфорта воздержаться от путешествий», – говорится в официальном заявлении клуба.

«Шериф» примет «Партизан» в четверг, 16 февраля.

Матч пройдет в Кишиневе.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя.

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