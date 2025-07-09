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«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки

09 июля 2025 11:42
Шериф - Приштина
10 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 1 раунд
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1.81
Победа «Шериф»с форой (–1)
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На старте квалификации Лиги Европы в Тирасполе хозяева в статусе фаворита примут боевую «Приштину». Обе команды в хорошей форме: «Шериф» выиграл 4 последних матча с общей разницей 13:2, а гости не проигрывают в 8 из 10 встреч. При этом оборона косоваров регулярно даeт сбои.

«Шериф»

Молдавский чемпион набрал мощный ход – 13 голов за 5 игр, средняя результативность 2.6. Команда уверенно действует в атаке и надeжно в защите – всего 0.6 пропущенных за матч. Победы с крупным счeтом над «Спартанией» и «Политехникой» подтверждают доминирование.

«Приштина»

Гости забивают стабильно – 9 голов за 5 матчей, включая 3 в ворота «Херманнштадта». Однако оборона нестабильна – 8 пропущенных за этот же период. Команда играет смело, но часто открывается, что создаeт риски в матчах против фаворитов.

Прогноз на матч

«Шериф» стабилен, уверен в атаке и играет дома. Учитывая проблемы «Приштины» в обороне, молдавский клуб должен брать инициативу и побеждать с запасом.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

  • «Шериф» выиграл 4 матча подряд с разницей мячей 13:2
  • у «Приштины» – 1.6 пропущенных за игру
  • «Шериф» не пропускает в 3 из 5 последних матчей

Рекомендация: победа Шерифа с форой (–1) – коэффициент 1.81

1.81
Победа «Шериф»с форой (–1)
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Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Приштина Шериф
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