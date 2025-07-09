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Прогноз на точный счёт матча «Шериф» – «Приштина»: Лига Европы, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:40
Шериф - Приштина
10 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 1 раунд
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5.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Шерифа»
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10 июля в Тирасполе на стадионе «Шериф» стартует кампания молдавского гранда в Лиге Европы. Команда принимает косовскую «Приштину» в первом квалификационном раунде и считается фаворитом по всем ключевым параметрам: стабильность, эффективность в атаке и надeжная оборона. Впрочем, гости тоже не без аргументов – команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и регулярно забивает, что даeт основания ожидать конкурентный матч.

«Шериф»

Молдавский клуб на старте нового сезона показывает уверенную и яркую игру. Победы над «Спартанием» (5:1), «Политехникой УТМ» (4:0) и «Милсами» (2:1 дважды) подчeркивают стабильность результатов. В последних 5 матчах «Шериф» забил 13 голов (в среднем 2.6) и пропустил лишь 3 (0.6). Команда доминирует на всех участках поля, уверенно комбинирует, быстро выходит в атаку и при этом минимизирует риски у своих ворот. Особенно хороша форма в домашних матчах, где «Шериф» не проигрывает и играет прагматично, контролируя темп.

«Приштина»

Гости в неплохой форме: победа над «Херманнштадтом» (3:2), ничья с ним же (2:2), плюс положительная серия в завершении сезона в Косово. В 5 последних играх «Приштина» забила 9 мячей (1.8 в среднем) и пропустила 8 (1.6 в среднем). Команда строит игру на быстрых атаках и часто оказывается результативной, забивая в 5 матчах подряд. Однако оборона остаeтся уязвимой, особенно против команд, обладающих высокой скоростью и качеством реализации моментов. В гостях коллектив играет от соперника и может испытывать трудности под давлением.

Факты о командах:

«Шериф»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 2.6 гола за игру, 0.6 – пропущенных
  • Уверенно играет дома и контролирует матч

«Приштина»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В среднем 1.8 гола за игру, 1.6 – пропущенных
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Лига Европы, 1 раунд
Шериф
4 : 0
10.07.2025
Приштина

Прогноз на матч «Шериф» – «Приштина»

«Шериф» объективно выше классом и лучше готов функционально. Команда играет дома, уверенно забивает и почти не позволяет создавать моменты. «Приштина» может рассчитывать на свои атаки, но в целом уступает по темпу, организации и стабильности. Первый матч, скорее всего, пройдeт под контролем хозяев и завершится их победой с комфортным счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Шерифа».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Шерифа» – коэффициент 5.50
  • Победа «Шерифа» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

5.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Шерифа»
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Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Приштина Шериф
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