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Молдова. Суперлига
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Шериф
Результаты
€ 2,15 млн
Шериф - результаты матчей
Тирасполь
Молдова. Суперлига
Стадион:
Шериф
Сайт:
http://www.fc-sheriff.com/
Тренер:
Виктор Михайлов
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Кубок Содружества. Финал 2009
Кубок Содружества. 2009
Кубок Содружества. 2009
13.08 | 21:00
Санкт-Галлен
5 : 1
Шериф
06.08 | 20:00
Шериф
1 : 3
Санкт-Галлен
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