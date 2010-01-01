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    Шериф - состав

    Город Тирасполь
    Дивизион Молдова-Национальный дивизион
    Сайт http://www.fc-sheriff.com/
    Стадион Шериф
    Тренер Виктор Михайлов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    35 Коваль Максим Украина Вра 30 2 0 0 0 0 € 1 млн.
    6 Радельич Степан Босния и Герцеговина Защ 25 2 0 0 1 0 -
    15 Кики Габи Камерун Защ 28 2 0 0 0 0 -
    2 Кпозо Патрик Гана Защ 25 2 0 0 0 0 -
    42 Гедес Ренан Бразилия Защ 25 1 0 0 0 0 -
    80 Атимвен Ияйи Нигерия Пол 27 2 0 0 0 0 -
    18 Куабу Мусса Мали Пол 24 2 0 0 1 0 -
    10 Бадоло Седрик Буркина Фасо Пол 24 2 1 0 0 0 -
    8 Диоп Мухамед Сенегал Пол 22 2 2 0 0 0 -
    61 Аканби Рашид Нигерия Нап 23 1 0 1 0 0 -
    30 Атанасиадис Георгиос Греция Вра 29 - - - - - -
    40 Абалора Разак Гана Вра 26 - - - - - € 0.3 млн.
    33 Пащенко Сергей Молдова Россия Вра 40 - - - - - € 0.05 млн.
    1 Челядник Думитру Молдова Вра 30 - - - - - -
    26 Маркович Душан Сербия Вра 24 - - - - - € 0.25 млн.
    55 Дуланто Густаво Перу Защ 27 - - - - - € 0.5 млн.
    2 Арболеда Данило Колумбия Защ 27 - - - - - € 0.6 млн.
    15 Кристиано Бразилия Защ 29 - - - - - -
    41 Эвангелу Стефанос Греция Защ 24 - - - - - -
    16 Жульен Кестон Тринидад и Тобаго Защ 24 - - - - - € 0.3 млн.
    4 Херон Бразилия Защ 22 - - - - - € 0.25 млн.
    22 Коловос Димитриос Греция Пол 29 - - - - - -
    31 Тилль Себастьен Люксембург Пол 29 - - - - - -
    21 Аддо Эдмунд Гана Пол 22 - - - - - € 0.35 млн.
    20 Николов Бобан Северная Македония Пол 28 - - - - - -
    98 Кожокару Максим Молдова Пол 25 - - - - - -
    22 Лушкия Реги Албания Пол 26 - - - - - € 0.5 млн.
    3 Петро Чарльз Малави Пол 22 - - - - - € 0.4 млн.
    17 Салифу Мудасиру Гана Пол 25 - - - - - € 0.125 млн.
    8 Белоусов Александр Молдова Пол 24 - - - - - -
    19 Кожокари Серафим Молдова Пол 22 - - - - - -
    24 Глига Евгений Молдова Пол 21 - - - - - € 0.05 млн.
    12 Мумуни Абдул Нигер Пол 20 - - - - - € 0.35 млн.
    11 Бизяк Ловро Словения Нап 29 - - - - - -
    9 Траоре Адама Мали Нап 27 - - - - - -
    10 Кастаньеда Франк Колумбия Нап 28 - - - - - € 1 млн.
    28 Пернамбуко Бразилия Нап 24 - - - - - € 0.4 млн.
    70 Энрике Луваннор Бразилия Нап 32 - - - - - -
    9 Теян Кай Нидерланды Нап 26 - - - - - € 0.325 млн.
    17 Яхшибоев Жасур Узбекистан Нап 25 - - - - - € 0.5 млн.
    7 Басит Халид Гана Нап 26 - - - - - € 0.55 млн.
    31 Коваль Никита Молдова Нап 20 - - - - - € 0.1 млн.
    Всего игроков: 42, из них вратарей: 6, защитников: 10, полузащитников: 16, нападающих: 10
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