Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|35
|Коваль Максим
|Вра
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|6
|Радельич Степан
|Защ
|25
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|15
|Кики Габи
|Защ
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|2
|Кпозо Патрик
|Защ
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|42
|Гедес Ренан
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|80
|Атимвен Ияйи
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Куабу Мусса
|Пол
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|-
|10
|Бадоло Седрик
|Пол
|24
|2
|1
|0
|0
|0
|-
|8
|Диоп Мухамед
|Пол
|22
|2
|2
|0
|0
|0
|-
|61
|Аканби Рашид
|Нап
|23
|1
|0
|1
|0
|0
|-
|30
|Атанасиадис Георгиос
|Вра
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|40
|Абалора Разак
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.3 млн.
|33
|Пащенко Сергей
|Вра
|40
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|1
|Челядник Думитру
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Маркович Душан
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
|55
|Дуланто Густаво
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.5 млн.
|2
|Арболеда Данило
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.6 млн.
|15
|Кристиано
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|41
|Эвангелу Стефанос
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|Жульен Кестон
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.3 млн.
|4
|Херон
|Защ
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.25 млн.
|22
|Коловос Димитриос
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|Тилль Себастьен
|Пол
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Аддо Эдмунд
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.35 млн.
|20
|Николов Бобан
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|98
|Кожокару Максим
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Лушкия Реги
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.5 млн.
|3
|Петро Чарльз
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.4 млн.
|17
|Салифу Мудасиру
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.125 млн.
|8
|Белоусов Александр
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Кожокари Серафим
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Глига Евгений
|Пол
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
|12
|Мумуни Абдул
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.35 млн.
|11
|Бизяк Ловро
|Нап
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Траоре Адама
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Кастаньеда Франк
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 1 млн.
|28
|Пернамбуко
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.4 млн.
|70
|Энрике Луваннор
|Нап
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Теян Кай
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.325 млн.
|17
|Яхшибоев Жасур
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.5 млн.
|7
|Басит Халид
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.55 млн.
|31
|Коваль Никита
|Нап
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
Всего игроков: 42, из них вратарей: 6, защитников: 10, полузащитников: 16, нападающих: 10