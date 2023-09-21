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  • «Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

«Шериф» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023

21 сентября 2023, 16:37

Смотреть прямую трансляцию матча «Шериф»«Рома», 1 тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Шериф»: Коваль, Артундуага, Гарананга, Фернандес, Зохури, Талал, Кики, Мбекели, Товар, Адемо, Анкейе.

Главный тренер: Роберто Бордин

«Рома»: Свилар, Тонгу, Льоренте, Манчини, Карсдорп, Кристиане, Ауар, Санчеш, Залевский, Эль-Шаарави, Лукаку.

Главный тренер: Жозе Моуринью

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шериф» – «Рома»

Прямую трансляцию матча покажет «Матч! Футбол 1». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Шериф
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