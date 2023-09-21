Смотреть прямую трансляцию матча «Шериф» – «Рома», 1 тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2023, в 19:45 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Шериф»: Коваль, Артундуага, Товар, Гарананга, Зохури, Адемо, Кики, Фернандес, Мбекели, Луваннор, Бадоло.

Главный тренер: Роберто Бордин

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Льоренте, Карсдорп, Кристанте, Паредес, Ауар, Залевский, Белотти, Лукаку.

Главный тренер: Жозе Моуринью

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шериф» – «Рома»

Прямую трансляцию матча покажет «Матч! Футбол 1». Игру также будет транслировать «Фонбет».