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«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85

23 июля 2025 8:21
Шериф - Утрехт
24 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
1Х (не проиграет «Шериф»)
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24 июля в Тирасполе на стадионе «Орашенеск» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между молдавским «Шерифом» и нидерландским «Утрехтом». Встречаются два клуба с разной футбольной школой и еврокубковым опытом. Молдаване славятся организованностью и прагматичной игрой в обороне, а гости из Нидерландов – акцентом на атаку и быстрый переход из обороны.

«Шериф»

Команда из Тирасполя демонстрирует выдающуюся стабильность – 23 матча без поражений в последних 25 играх. При этом «Шериф» пропускает в среднем всего 0.60 гола за матч, а за 5 последних встреч позволил соперникам отличиться лишь трижды. Молдавский клуб делает ставку на надeжную оборону и быструю реализацию шансов в атаке: 8 забитых голов в последних 5 играх и 4:0 над «Приштиной» в домашнем матче – лучшее тому подтверждение.

В последнем туре чемпионата команда сыграла вничью 0:0 с «Петрокубом», что говорит о возможной экономии сил перед еврокубком. Несмотря на поражение в ответном матче с «Приштиной» (1:2), по сумме двух встреч «Шериф» выглядел убедительно и контролировал игру.

«Утрехт»

Нидерландский клуб проводит активную предсезонку, но показывает неоднозначные результаты. Победа над «Кайзер Чифс» (4:0) сменяется поражениями от «ФКСБ», «Шарлеруа» и «Валвейка». За 5 последних матчей команда забила 7 и пропустила 7 голов. Команда забивает в 4 играх подряд, но при этом допускает достаточно много ошибок в обороне.

На фоне нестабильных результатов, «Утрехт» выглядит уязвимо в матчах против организованных соперников. Против команд, которые плотно действуют в защите и наказывают за открытые зоны, нидерландцы теряются – что и произошло в матчах с «ФКСБ» и «Шарлеруа».

Факты о командах

«Шериф»

  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 23 из 25 последних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Только 3 пропущенных мяча за 5 матчей

«Утрехт»

  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 поражения в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр

Прогноз на матч

«Шериф» выглядит более сбалансированным и дисциплинированным коллективом, особенно на фоне нестабильного «Утрехта», который ещe не вошeл в соревновательный ритм. Домашняя поддержка и сыгранная оборона позволят молдаванам навязать свой стиль и избежать поражения. Вероятен сдержанный матч с минимальным перевесом хозяев или ничьей.

Рекомендованные ставки:

  • 1Х (не проиграет «Шериф») – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Победа «Шерифа» в первом тайме или ничья – коэффициент 1.65

1.85
1Х (не проиграет «Шериф»)
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Автор: Миронов Николай
Лига Европы Утрехт Шериф
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