31 июля на стадионе «Гальгенвард» в Нидерландах состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Утрехтом» и «Шерифом». Первая встреча в Тирасполе завершилась уверенной победой голландского клуба – 3:1, и теперь хозяева попытаются спокойно довести дело до выхода в следующий раунд. Однако «Шериф» – команда с опытом еврокубков и умеет доставлять проблемы даже в гостях.

«Утрехт»

Голландский клуб провeл убедительный первый матч, реализовав свои моменты и показав высокий атакующий потенциал. За последние 5 встреч «Утрехт» забил 10 голов (в среднем 2.00 за игру), но при этом и пропустил 8 (1.60 в среднем). Команда нестабильна в товарищеских играх, но в официальных матчах действует собранно. Важно отметить, что «Утрехт» забивает во всех последних пяти матчах, что указывает на надeжную работу линии атаки. Однако защита нуждается в улучшении – команда пропускает в трeх матчах подряд.

«Шериф»

Клуб из Тирасполя проиграл первый матч, но статистически остаeтся крепким еврокубковым бойцом: не проигрывает в 10 из 12 последних выездных встреч в Лиге Европы. В последних 5 матчах команда забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 8 (1.60 в среднем). «Шериф» забивает в 9 из 11 последних матчей, но в матчах с соперниками уровня «Утрехта» оборона даeт сбой. В чемпионате Молдовы команда проиграла «Зимбру» 2:3, что дополнительно демонстрирует текущее снижение формы.

Факты о командах

«Утрехт»

Победа 3:1 в первом матче

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за матч

Пропускает в трeх матчах кряду

«Шериф»

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В среднем 1.00 гола и 1.60 пропущенного за игру

Проиграл два последних матча с общим счeтом 2:6

Надeжнее играет на выезде в еврокубках

Прогноз на матч

«Утрехт» имеет уверенное преимущество и будет контролировать игру дома. Команда сильнее по составу, играет в более конкурентной лиге и показала это в первом матче. «Шериф» может забить, но вряд ли способен навязать равную борьбу в Голландии. При этом защита гостей выглядит уязвимой, особенно против высокоинтенсивной атаки хозяев. Самым логичным выбором выглядит победа «Утрехта», возможно – с повторением сценария обмена голами.

Рекомендованные ставки