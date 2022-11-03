Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты

Завершились еще пять матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
Шериф (Молдавия) – Омония (Кипр) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Аканби, 88.
Лига Европы. Группа F. 6-й тур
Мидтьюлланд (Дания) – Штурм (Австрия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Дрейер, 15; 2:0 – Дрейер, 72.
Фейеноорд (Нидерланды) – Лацио (Италия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Хименес, 64.
Лига Европы. Группа G. 6-й тур
Олимпиакос (Греция) – Нант (Франция) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мохамед, 79; 0:2 – Бляс, 90.
Карабах (Азербайджан) – Фрайбург (Германия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Петерсен (с пенальти), 25; 1:1 – Квабена, 90+2.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Бомбардир»