ЦСКА отдал алжирского хавбека в аренду «Шерифу»

Полузащитник Сид Ахмед Айссауи перешел из ЦСКА в «Шериф» на правах аренды до конца сезона-2024/25. Соглашение не предусматривает опции выкупа. При этом ЦСКА может досрочно вернуть игрока зимой.
Соглашение между сторонами было подписанно после прохождения 19-летним алжирцем все медицинских и юридических формальностей, сообщает официальный сайт «Шерифа».
- Айссауи перешел в ЦСКА зимой и не играл в официальных матчах за армейцев.
- Он выходил на поле в составе красно-синих в контрольном матче с «Химками» в феврале.
- «Шериф» сыграет в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.