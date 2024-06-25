ЦСКА отдал алжирского хавбека в аренду «Шерифу»

Полузащитник Сид Ахмед Айссауи перешел из ЦСКА в «Шериф» на правах аренды до конца сезона-2024/25. Соглашение не предусматривает опции выкупа. При этом ЦСКА может досрочно вернуть игрока зимой.

Соглашение между сторонами было подписанно после прохождения 19-летним алжирцем все медицинских и юридических формальностей, сообщает официальный сайт «Шерифа».