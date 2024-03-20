Бывший тренер «Спартака» покинул «Шериф»

Роман Пилипчук ушел с поста главного тренера «Шерифа» по семейным обстоятельствам. Исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Михайлов.
Под руководством 56-летнего специалиста тираспольский клуб провел 15 матчей – 7 побед, 4 ничьих и 4 поражения.
- Пилипчук работал в «Спартаке» ассистентом главного тренера с июня 2016-го по май 2018 года, в том числе в чемпионском сезоне-2016/17.
- Также в России он был главным тренером «Спартака-2» и команды «Олимп-Долгопрудный», работал в «Шиннике», «Балтике», «Динамо» и «Ахмате».