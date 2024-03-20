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    Бывший тренер «Спартака» покинул «Шериф»

    Роман Пилипчук ушел с поста главного тренера «Шерифа» по семейным обстоятельствам. Исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Михайлов.

    Под руководством 56-летнего специалиста тираспольский клуб провел 15 матчей – 7 побед, 4 ничьих и 4 поражения.

    • Пилипчук работал в «Спартаке» ассистентом главного тренера с июня 2016-го по май 2018 года, в том числе в чемпионском сезоне-2016/17.
    • Также в России он был главным тренером «Спартака-2» и команды «Олимп-Долгопрудный», работал в «Шиннике», «Балтике», «Динамо» и «Ахмате».

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    Источник: официальный сайт «Шерифа»

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