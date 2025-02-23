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Российский форвард «Спартака» перешел в клуб из Молдовы

«Петрокуб» сообщил на своей странице в социальной сети о переходе нападающего Артема Быковского из «Спартака».

По данным Transfermarkt, клуб взял 20-летнего россиянина в аренду до 31 декабря 2025 года.

  • Быковский этой зимой ездил на сборы с основой «Спартака» в Дубае, откуда уехал в начале февраля.
  • Он трижды попадал в заявку на официальные матчи первого состава красно-белых, но на поле не выходил.
  • В прошлом году Быковский провел 28 матчей за «Спартак-2» в дивизионе Б Второй лиги, забил 12 голов, отдал 2 передачи.
  • «Петрокуб» занимает 3-е место в нынешнем чемпионате Молдовы с 23 очками после 14 матчей.
  • В этом сезоне клуб из Хынчешты играл на общем этапе Лиги конференций.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (4)
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...короче
1740328757
...это Европа, брат!...
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Интерес
1740328884
Мы живём в этом мире чудесном-сколько их,никому не известных???
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fakeid
1740329422
все бегут из спартака, позор! молодёжь свою не развивают! ууу! академия никого не выпускает! ууу! одних зулусов втридорога покупают, а могли дать играть воспитанникам! ещё раз У! стыд и позор! *хряки, знакомо, да?)
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FCSpartakM
1740332175
По тем моментам по сборам еще прошлым пока показал, что таланта у него примерно, как у Мелешина
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