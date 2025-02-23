Российский форвард «Спартака» перешел в клуб из Молдовы

«Петрокуб» сообщил на своей странице в социальной сети о переходе нападающего Артема Быковского из «Спартака».
По данным Transfermarkt, клуб взял 20-летнего россиянина в аренду до 31 декабря 2025 года.
- Быковский этой зимой ездил на сборы с основой «Спартака» в Дубае, откуда уехал в начале февраля.
- Он трижды попадал в заявку на официальные матчи первого состава красно-белых, но на поле не выходил.
- В прошлом году Быковский провел 28 матчей за «Спартак-2» в дивизионе Б Второй лиги, забил 12 голов, отдал 2 передачи.
- «Петрокуб» занимает 3-е место в нынешнем чемпионате Молдовы с 23 очками после 14 матчей.
- В этом сезоне клуб из Хынчешты играл на общем этапе Лиги конференций.