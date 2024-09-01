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    • В «Динамо» рассказали, как Окишор помогает родственникам в Молдавии: «Собирает старые вещи на выброс и отправляет туда»

    В «Динамо» рассказали, как Окишор помогает родственникам в Молдавии: «Собирает старые вещи на выброс и отправляет туда»

    Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов рассказал о характере полузащитника команды Виктора Окишора.

    «Важно, что Окишора с детства окружают очень хорошие люди. Он всегда был под контролем воспитателей, и до сих пор по большей части в Новогорске находится. К нему было особое внимание. И сам Витя ー очень правильный парень, такой режимистый, на всякую шелуху не обращает внимания.

    Он чeтко понимал, за счeт чего может играть и что ему может помешать, и двигался в правильном направлении. А мы тут, как церберы, вокруг него стояли и не давали шаг влево, шаг вправо сделать (смеeтся).

    Большую роль в его становлении сыграли, конечно, родители, потому что хорошие люди. Я с ними лично знаком, и воспитатели с ними постоянно на связи. Обычная российская семья, без чудес. Труженики. Витя в Молдавии родился, но маленьким переехал сюда, россиянин по паспорту и по всему.

    Показательный факт: каждый год Окишор приходит к начальнику по воспитательной работе и просит ненужные вещи, отданные на выброс. Многие ребята, получив новую экипировку, старую больше не используют. А Витя всe это собирает и отправляет родственникам в Молдавию. Всегда думает об окружающих», ー сказал Кузнецов.

    • 17-летний игрок стоит 250 тысяч евро.
    • В 4 матчах за «Динамо» у Окишора 2 гола, ассист.
    • Виктор вызывается в юношескую сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.09.2024 10:04
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    Комментарии (9)
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    andrei-sarap-yandex
    1725174791
    браво ОКИШОР.....В МОЛДАВИИ В ОДНОЙ ФОРМЕ ИГРАЮТ 15 ЛЕТ...играют 2 поколения.....ОТЕЦ играл а потом его сыновья играют
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    alll-333
    1725174800
    Молодец!!!
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    SLADE2019
    1725175177
    Взял Молдавию обгадил. Как будто там нищеброды одни, что далеко не так. Плюс себя любимого к очень хорошим людям причислил. Вот уж молодец, так молодец.
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    vvv123
    1725177094
    Старьёвщик хря времени не теряет!
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    кайрос
    1725178209
    к начальнику по воспитательной работе ----- Замполит чо ли ? )))
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    Дмитрий-Бочаров-google
    1725336840
    Автор чмо
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