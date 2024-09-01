В «Динамо» рассказали, как Окишор помогает родственникам в Молдавии: «Собирает старые вещи на выброс и отправляет туда»

Директор академии «Динамо» Александр Кузнецов рассказал о характере полузащитника команды Виктора Окишора.

«Важно, что Окишора с детства окружают очень хорошие люди. Он всегда был под контролем воспитателей, и до сих пор по большей части в Новогорске находится. К нему было особое внимание. И сам Витя ー очень правильный парень, такой режимистый, на всякую шелуху не обращает внимания.

Он чeтко понимал, за счeт чего может играть и что ему может помешать, и двигался в правильном направлении. А мы тут, как церберы, вокруг него стояли и не давали шаг влево, шаг вправо сделать (смеeтся).

Большую роль в его становлении сыграли, конечно, родители, потому что хорошие люди. Я с ними лично знаком, и воспитатели с ними постоянно на связи. Обычная российская семья, без чудес. Труженики. Витя в Молдавии родился, но маленьким переехал сюда, россиянин по паспорту и по всему.

Показательный факт: каждый год Окишор приходит к начальнику по воспитательной работе и просит ненужные вещи, отданные на выброс. Многие ребята, получив новую экипировку, старую больше не используют. А Витя всe это собирает и отправляет родственникам в Молдавию. Всегда думает об окружающих», ー сказал Кузнецов.

17-летний игрок стоит 250 тысяч евро.

В 4 матчах за «Динамо» у Окишора 2 гола, ассист.

Виктор вызывается в юношескую сборную России.

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