Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы

Нападающий «Петрокуба» Артем Быковский, выступающий за клуб из Хынчешты на правах аренды из «Спартака», забил два гола в матче последнего 10-го тура чемпионского раунда чемпионата Молдовы.

В гостевой встрече с клубом «Спартаний Спортул» он отличился на 43-й и 45+3-й минутах. «Петрокуб» одержал победу со счетом 6:0, забив все голы в первом тайме. Быковский забил два последних мяча в матче. Он отыграл всю встречу.

«Петрокуб» занял 4-е место в Суперлиге по итогам сезона. В чемпионском раунде клуб из Хынчешты набрал 14 очков в 10 играх. Он квалифицировался в 1-й отборочный раунд Лиги конференций.