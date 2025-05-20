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  • Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы

Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы

Сегодня, 13:38
3

Нападающий «Петрокуба» Артем Быковский, выступающий за клуб из Хынчешты на правах аренды из «Спартака», забил два гола в матче последнего 10-го тура чемпионского раунда чемпионата Молдовы.

В гостевой встрече с клубом «Спартаний Спортул» он отличился на 43-й и 45+3-й минутах. «Петрокуб» одержал победу со счетом 6:0, забив все голы в первом тайме. Быковский забил два последних мяча в матче. Он отыграл всю встречу.

«Петрокуб» занял 4-е место в Суперлиге по итогам сезона. В чемпионском раунде клуб из Хынчешты набрал 14 очков в 10 играх. Он квалифицировался в 1-й отборочный раунд Лиги конференций.

  • Россиянин перешел в клуб из Молдовы из «Спартака» на правах аренды 22 февраля. Она рассчитана до конца года
  • Всего 20-летний Быковский провел за «Петрокуб» 6 игр, забил 3 гола.

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Источник: «Бомбардир»
Молдова. Суперлига Петрокуб Спартаний Селемет Спартак Быковский Артем
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Комментарии (3)
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fakeid
1747737959
чё не в кранодар его сбагрили?
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fakeid
1747737980
на всякий случай стало очень стыдно за спартаг)
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...уефан
1747738894
... чё-та я прозевал, когда он успел перекочевать к евромолдованам...
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