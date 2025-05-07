Чилиец Бискупович прокомментировал назначение в «Спартак»

Новый заместитель спортивного директора «Спартака» Марко Бискупович прокомментировал приход в клуб.
«Для меня переход в «Спартак» – это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился.
В Чили под руководством Франсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга.
Важная задача – не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодежке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании.
Пока я прилетел в Москву один, но скоро ко мне присоединится семья. Для меня это очень важно, потому что я понимаю, сколько сил и эмоций потребует работа в «Спартаке». Самом большом клубе России, болельщики которого по праву ждут от команды самых лучших результатов.
Конечно, я уже изучил команду, посмотрел много матчей. Последние результаты в чемпионате России не оправдали ожиданий, но этот сезон еще продолжается. А следующий, надеюсь, будет по-настоящему успешным. Приложу для этого все свои знания и силы», – сказал Бискупович.
- Бискупович завершил игровую карьеру в 2021 году. Почти все время он выступал в чилийских клубах, кроме 2016–2017 годов, которые провел в шведском «Кальмаре».
- В 2011 году он выиграл Кубок Чили в составе «Универсидад Католика», а в 2012-м провел 2 матча за сборную страны.
- После завершения карьеры Бискупович работал скаутом в «Мидтьюлланне», руководителем отдела идентификации, скаутинга и анализа в Федерации футбола Чили, где позднее стал техническим секретарем, а затем менеджером национальной команды.