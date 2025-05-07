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  • Чилиец Бискупович прокомментировал назначение в «Спартак»

Чилиец Бискупович прокомментировал назначение в «Спартак»

7 мая, 19:22
23

Новый заместитель спортивного директора «Спартака» Марко Бискупович прокомментировал приход в клуб.

«Для меня переход в «Спартак» – это большой жизненный вызов. Я благодарен Федерации футбола Чили за опыт, который дала мне работа там. Но когда Франсис Кахигао пригласил меня в Россию, я с воодушевлением согласился.

В Чили под руководством Франсиса мы реализовали несколько проектов, которые сегодня здорово функционируют. Счастлив снова работать с таким знатоком футбольной индустрии, как Кахигао. В «Спартаке» я буду его помощником по различным направлениям. В частности, возглавлю отдел рекрутинга.

Важная задача – не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодежке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию. Занимался ею и в чилийской федерации, и ранее в Дании.

Пока я прилетел в Москву один, но скоро ко мне присоединится семья. Для меня это очень важно, потому что я понимаю, сколько сил и эмоций потребует работа в «Спартаке». Самом большом клубе России, болельщики которого по праву ждут от команды самых лучших результатов.

Конечно, я уже изучил команду, посмотрел много матчей. Последние результаты в чемпионате России не оправдали ожиданий, но этот сезон еще продолжается. А следующий, надеюсь, будет по-настоящему успешным. Приложу для этого все свои знания и силы», – сказал Бискупович.

  • Бискупович завершил игровую карьеру в 2021 году. Почти все время он выступал в чилийских клубах, кроме 2016–2017 годов, которые провел в шведском «Кальмаре».
  • В 2011 году он выиграл Кубок Чили в составе «Универсидад Католика», а в 2012-м провел 2 матча за сборную страны.
  • После завершения карьеры Бискупович работал скаутом в «Мидтьюлланне», руководителем отдела идентификации, скаутинга и анализа в Федерации футбола Чили, где позднее стал техническим секретарем, а затем менеджером национальной команды.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Чили. Примера Спартак
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Комментарии (23)
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СильныйМозг
1746635518
Но скоро, ко мне присоеденится семья, будет с кем поржать над Спартаком! :)))
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alefreddy
1746638873
хорошо бы селекция и молодежь подтянулись к команде и от балласта половины команды избавляться надо
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vladik12
1746639690
Бескубкович? Трофеев в ближайшее время не ждать, ска?!
Ответить
subbotaspartak
1746639747
Как то в РПЛ импортозамещение не срабатывает. Кто-то недорабатывает... Кто-то зарабатывает...
Ответить
ivany4
1746639855
Послужной список хороший. Думаю следует обратить особое внимание на его так сказать "спецификацию". - "В частности, возглавлю отдел рекрутинга. Важная задача – не только добиться успеха в скаутинге, но и грамотно идентифицировать собственные таланты в Академии, молодежке, «Спартаке-2». В последние годы я занимался в Чили различными областями работы, но считаю одним из своих ключевых сильных качеств именно такого рода идентификацию." Полагаю, начали выстраивать важные отделы. Теперь будет кому заняться своей молодежью. Желание Станковича уволить своих неумех понятно, но вероятно стоит обращать внимание и на тех кто в арендах, и тех кто подрастает в академии. Т.е. на работу тренера с молодежью, а не только с готовыми игроками.
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...уефан
1746641585
...скажу честно - хер его знает! Имя это мелькало в связке с Кахигао, а там - время покажет плюс это или минус...
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FWSPM
1746648555
Толку от вас если вы работаете по полгода ? Даже имена запомнить не успеваем)
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Литейный 4 (returned)
1746679305
Очередной неликвид допустили до бездонной кормушки. Гыгыгы
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