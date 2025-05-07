«Спартак» объявил о назначении чилийского заместителя спортивного директора

Чилиец Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.
«За плечами у 35-летнего специалиста работа в Федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, после ухода которого Марко был и.о. спортивного директора федерации.
В нашем клубе возглавит новый отдел рекрутинга. Приветствуем Марко и желаем успехов в работе на благо «Спартака», – написал клуб.
- Бискупович завершил игровую карьеру в 2021 году. Почти все время он выступал в чилийских клубах, кроме 2016–2017 годов, которые провел в шведском «Кальмаре».
- В 2011 году он выиграл Кубок Чили в составе «Универсидад Католика», а в 2012-м провел 2 матча за сборную страны.
- После завершения карьеры Бискупович работал скаутом в «Мидтьюлланне», руководителем отдела идентификации, скаутинга и анализа в Федерации футбола Чили, где позднее стал техническим секретарем, а затем менеджером национальной команды.
Источник: телеграм-канал «Спартака»