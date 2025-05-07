«Спартак» объявил о назначении чилийского заместителя спортивного директора

Чилиец Марко Бискупович стал заместителем спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

«За плечами у 35-летнего специалиста работа в Федерации футбола Чили под руководством Франсиса Кахигао, после ухода которого Марко был и.о. спортивного директора федерации.

В нашем клубе возглавит новый отдел рекрутинга. Приветствуем Марко и желаем успехов в работе на благо «Спартака», – написал клуб.