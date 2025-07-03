Матч Россия — Чили: Милад раскрыл дату и место

Федерация футбола Чили (FFCh) и РФС договорились о проведении товарищеского матча между сборными Чили и России. Об этом заявил президент FFCh Пабло Милад.
«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч», – сказал Милад.
Игра сборных России и Чили запланирована на конец осени. Точные время, дата и место проведения будут объявлены позднее.
- В 2025 году Россия провела 4 товарищеские встречи.
- Она разгромила Гранаду и Замбию со счетом 5:0 каждую.
- Команда сыграла вничью с Нигерией (1:1).
Источник: Sport24