Матч Россия — Чили: Милад раскрыл дату и место

Федерация футбола Чили (FFCh) и РФС договорились о проведении товарищеского матча между сборными Чили и России. Об этом заявил президент FFCh Пабло Милад.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве. В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч», – сказал Милад.

Игра сборных России и Чили запланирована на конец осени. Точные время, дата и место проведения будут объявлены позднее.