В сборной Чили высказались о приглашении России на Кубок Америки

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова высказался о возможном приглашении сборной России на Кубок Америки.

«Это зависит не от меня. Приглашенные команды есть, но есть свои специфика и традиции. Это отдельный турнир, в котором есть много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать», – сказал Кордова.