В сборной Чили высказались о приглашении России на Кубок Америки

Сегодня, 10:27
2

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова высказался о возможном приглашении сборной России на Кубок Америки.

«Это зависит не от меня. Приглашенные команды есть, но есть свои специфика и традиции. Это отдельный турнир, в котором есть много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать», – сказал Кордова.

  • Чили накануне победила Россию (2:0).
  • Чилийцы заняли последнее место в недавнем южноамериканском отборе ЧМ-2026.
  • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.

Еще по теме:
Стало известно, что происходило в раздевалке сборной России после поражения от Чили
Дивеев двумя словами описал проигранный матч Чили 1
Канчельскис: «Сидя на двух стульях, Карпин сам себя обманывает»
Источник: «Р-Спорт»
рылы
1763278703
как-то раз на кубок америки пригласили австралию и катар, которые в итоге отказались от участия из-за плотного графика, не позволяющего им вовремя провести отборочные на чм. нам это не грозит, можно напроситься)
Ответить
k611
1763280785
Корректно дал понять что России там ловить нечего...
Ответить
