В сборной Чили высказались о приглашении России на Кубок Америки

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова высказался о возможном приглашении сборной России на Кубок Америки.
«Это зависит не от меня. Приглашенные команды есть, но есть свои специфика и традиции. Это отдельный турнир, в котором есть много нюансов. Там сложно играть. Это высокий уровень, которому нужно соответствовать», – сказал Кордова.
- Чили накануне победила Россию (2:0).
- Чилийцы заняли последнее место в недавнем южноамериканском отборе ЧМ-2026.
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
Источник: «Р-Спорт»