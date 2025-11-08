Пеллегрини предложил революционное изменение в правила футбола

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини предложил внести существенное изменение в правила игры.

«Я думаю, есть и другие правила помимо офсайда, которые можно изменить для улучшения футбола.

Например, запретить возвращать мяч на свою половину поля после того как он пересек середину поля. Это сделало бы футбол более динамичным.

Нам нужно сделать игру более зрелищной и динамичной, а для этого надо быть ближе к воротам соперника», – считает чилиец.