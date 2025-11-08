Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Пеллегрини предложил революционное изменение в правила футбола

Пеллегрини предложил революционное изменение в правила футбола

8 ноября, 09:45
6

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини предложил внести существенное изменение в правила игры.

«Я думаю, есть и другие правила помимо офсайда, которые можно изменить для улучшения футбола.

Например, запретить возвращать мяч на свою половину поля после того как он пересек середину поля. Это сделало бы футбол более динамичным.

Нам нужно сделать игру более зрелищной и динамичной, а для этого надо быть ближе к воротам соперника», – считает чилиец.

  • Пеллегрини в «Бетисе» с 2020 года.
  • Тренер брал АПЛ с «Манчестер Сити».
  • В 2009-2010 годах Пеллегрини был в «Реале».

Источник: Marca
Испания. Примера Чили. Примера Бетис Пеллегрини Мануэль
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1762586016
И вратарю нельзя играть руками…(Или наоборот ногами)
Ответить
рылы
1762586450
помню, 5 правил решили ввести. типа штрафной удар и угловой можно начинать ведением, ауты - ногами. получил жёлтую - иди на скамейку сидеть на 5 минут. замены, включая обратные - неограничены. и поэтому появляется чистое игровое время 2 тайма по 30 минут, и секундомер останавливают, как в хоккее. звучит дико? а фифа в натуре всё это опробовала где-то в голландском фнл, или вроде того. несколько лет назад дело было. видать, ничего не зашло, раз не внедрили.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1762589297
ох уж эти революционеры..
Ответить
BoevStas1
1762594300
Чушь…..
Ответить
k611
1762599793
Зачем что то менять, если всё и так хорошо работает и давно отлажено. От скуки не знают что придумать...
Ответить
zigbert
1762601665
Такое революционное решение скорей всего не вызовет поддержки.
Ответить
