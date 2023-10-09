«Наполи» выбрал потенциального преемника для Руди Гарсии

«Наполи» определил двух кандидатов на случай смены главного тренера.
Если Руди Гарсия будет уволен, то клуб постарается назначить Антонио Конте. Запасной вариант – Игор Тудор.
Ранее неаполитанцы поставили ультиматум действующему тренеру.
- Гарсия летом сменил в «Наполи» Лучано Спаллетти.
- Вчера неаполитанцы дома уступили «Фиорентине» (1:3).
- Действующий чемпион Италии идет на 5-м месте в таблице Серии А.
- Конте остается безработным после увольнения из «Тоттенхэма» в марте 2023 года.
- Тудор летом ушел из «Марселя».
Источник: Sky Sport Italia