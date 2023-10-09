«Наполи» выбрал потенциального преемника для Руди Гарсии

«Наполи» определил двух кандидатов на случай смены главного тренера.

Если Руди Гарсия будет уволен, то клуб постарается назначить Антонио Конте. Запасной вариант – Игор Тудор.

Ранее неаполитанцы поставили ультиматум действующему тренеру.