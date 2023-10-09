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    «Наполи» выбрал потенциального преемника для Руди Гарсии

    «Наполи» определил двух кандидатов на случай смены главного тренера.

    Если Руди Гарсия будет уволен, то клуб постарается назначить Антонио Конте. Запасной вариант – Игор Тудор.

    Ранее неаполитанцы поставили ультиматум действующему тренеру.

    • Гарсия летом сменил в «Наполи» Лучано Спаллетти.
    • Вчера неаполитанцы дома уступили «Фиорентине» (1:3).
    • Действующий чемпион Италии идет на 5-м месте в таблице Серии А.
    • Конте остается безработным после увольнения из «Тоттенхэма» в марте 2023 года.
    • Тудор летом ушел из «Марселя».

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    Источник: Sky Sport Italia

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    09.10.2023 23:50
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