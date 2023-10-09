«Наполи» поставил ультиматум главному тренеру

Руди Гарсия находится на грани увольнения с поста главного тренера «Наполи».

Руководство клуба поставило ультиматум 59-летнему французскому специалисту.

У него есть три матча на исправление ситуации – против «Вероны» (21 октября) и «Милана» (29 октября) в Серии А, а также «Униона» (24 октября) в Лиге чемпионов.