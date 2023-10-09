«Наполи» поставил ультиматум главному тренеру

Руди Гарсия находится на грани увольнения с поста главного тренера «Наполи».
Руководство клуба поставило ультиматум 59-летнему французскому специалисту.
У него есть три матча на исправление ситуации – против «Вероны» (21 октября) и «Милана» (29 октября) в Серии А, а также «Униона» (24 октября) в Лиге чемпионов.
- Гарсия летом сменил в «Наполи» Лучано Спаллетти.
- Вчера неаполитанцы дома уступили «Фиорентине» (1:3).
- Действующий чемпион Италии идет на 5-м месте в таблице Серии А.
Источник: Il Mattino