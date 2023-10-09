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    «Наполи» поставил ультиматум главному тренеру

    Руди Гарсия находится на грани увольнения с поста главного тренера «Наполи».

    Руководство клуба поставило ультиматум 59-летнему французскому специалисту.

    У него есть три матча на исправление ситуации – против «Вероны» (21 октября) и «Милана» (29 октября) в Серии А, а также «Униона» (24 октября) в Лиге чемпионов.

    • Гарсия летом сменил в «Наполи» Лучано Спаллетти.
    • Вчера неаполитанцы дома уступили «Фиорентине» (1:3).
    • Действующий чемпион Италии идет на 5-м месте в таблице Серии А.

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    Источник: Il Mattino

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    09.10.2023 21:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +450

      Rainmaker 4 часа назад

      Мдя... Вот нафиг было Сарри увольнять тогда?

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