Тренер «Аль-Насра» оценил дебют Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче с «Аль-Иттифаком» (1:0).

Португалец дебютировал за новую команду.

Он вышел в старте с капитанской повязкой.

37-летний форвард не сумел отличиться в своей первой встрече.

«Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших игроков в истории футбола.

Мы должны убедиться в том, что Роналду находится в наилучшем состоянии. Я хочу, чтобы ему нравилось играть здесь.

Сегодня было видно, что Криштиану был счастлив впервые сыграть за новую команду», – заявил Гарсия.

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