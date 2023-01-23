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    Тренер «Аль-Насра» оценил дебют Роналду

    Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче с «Аль-Иттифаком» (1:0).

    • Португалец дебютировал за новую команду.
    • Он вышел в старте с капитанской повязкой.
    • 37-летний форвард не сумел отличиться в своей первой встрече.

    «Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших игроков в истории футбола.

    Мы должны убедиться в том, что Роналду находится в наилучшем состоянии. Я хочу, чтобы ему нравилось играть здесь.

    Сегодня было видно, что Криштиану был счастлив впервые сыграть за новую команду», – заявил Гарсия.

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    Источник: The National News

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