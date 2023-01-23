Тренер «Аль-Насра» оценил дебют Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче с «Аль-Иттифаком» (1:0).
- Португалец дебютировал за новую команду.
- Он вышел в старте с капитанской повязкой.
- 37-летний форвард не сумел отличиться в своей первой встрече.
«Все знают Криштиану. Это пятикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших игроков в истории футбола.
Мы должны убедиться в том, что Роналду находится в наилучшем состоянии. Я хочу, чтобы ему нравилось играть здесь.
Сегодня было видно, что Криштиану был счастлив впервые сыграть за новую команду», – заявил Гарсия.
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Источник: The National News