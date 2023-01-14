Азар встретился с тренером «Аль-Насра»

Вингер «Реала» Эден Азар провел встречу с главным тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией.

Соответствующее видео опубликовало El Chiringuito TV.

32-летний футболист знаком с Гарсией по совместной работе в «Лилле».

Сообщалось, что Азар может перейти в «Аль-Наср» летом.

Рыночная стоимость бельгийца – 7,5 миллиона евро.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах (296 минут).

«Реал» находится в Саудовской Аравии в связи с участием в Суперкубке Испании.

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