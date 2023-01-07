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    Азар летом может перейти в «Аль-Наср»

    Через несколько месяцев вингер «Реала» Эден Азар может стать одноклубником Криштиану Роналду.

    «Аль-Наср» хочет летом усилить состав бельгийским футболистом, на которого не рассчитывают в нынешней команде.

    32-летний нападающий, возможно, будет заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию из-за главного тренера «Аль-Насра» Руди Гарсии, с которым он работал еще в «Лилле».

    • Рыночная стоимость Азара – 7,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах (296 минут).

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    Источник: Foot Mercato

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