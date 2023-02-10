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    Тренер «Аль-Насра» прокомментировал покер Роналду

    Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал покер нападающего Криштиану Роналду в матче с «Аль-Вахдой» (4:0).

    «Роналду отлично вписался в команду и достиг гармонии с партнерами. Игроки «Аль-Насра» поняли, чего Роналду хочет, и когда он забьет.

    Думаю, вчера был хороший вечер для Криштиану Роналду, ведь он забил четыре мяча», – сказал Гарсия.

    • Португалец сделал покер впервые с 2019 года.
    • Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.
    • Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.

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    Источник: Arriyadiyah

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    Сегодня, 11:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      kjhjkhgjh 20 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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      Рейтинг: +2706

      BlackMurder 1 час назад

      **** забил фуфел , там вратарь и защита убитая напрочь

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