Тренер «Аль-Насра» прокомментировал покер Роналду

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Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал покер нападающего Криштиану Роналду в матче с «Аль-Вахдой» (4:0).
«Роналду отлично вписался в команду и достиг гармонии с партнерами. Игроки «Аль-Насра» поняли, чего Роналду хочет, и когда он забьет.
Думаю, вчера был хороший вечер для Криштиану Роналду, ведь он забил четыре мяча», – сказал Гарсия.
- Португалец сделал покер впервые с 2019 года.
- Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.
- Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.
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