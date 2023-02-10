Тренер «Аль-Насра» прокомментировал покер Роналду

Тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал покер нападающего Криштиану Роналду в матче с «Аль-Вахдой» (4:0).

«Роналду отлично вписался в команду и достиг гармонии с партнерами. Игроки «Аль-Насра» поняли, чего Роналду хочет, и когда он забьет.

Думаю, вчера был хороший вечер для Криштиану Роналду, ведь он забил четыре мяча», – сказал Гарсия.

Португалец сделал покер впервые с 2019 года.

Он достиг отметки в 500+ забитых мячей в чемпионатах.

Все 4 гола Роналду можно посмотреть здесь.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!