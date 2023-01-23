Тренер «Аль-Насра»: «Важно, чтобы футболисты не пытались постоянно пасовать Роналду»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия рассказал о совместной работе с нападающим Криштиану Роналду.

«Очень важно, чтобы футболисты играли как обычно и не пытались постоянно отдавать мяч Криштиану.

Я сказал им, что они должны принимать правильные решения на поле. Очевидно, что, когда Роналду или Талиска открыты и просят мяч, мы должны пасовать им. Они могу делать разницу», – сказал Гарсия.

Португалец дебютировал за новую команду.

Он вышел в старте на матч с «Аль-Иттифаком» (1:0) с капитанской повязкой.

37-летний форвард не сумел отличиться в своей первой встрече.

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