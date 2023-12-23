«Надо было его уволить еще на презентации»: президент «Наполи» – о бывшем тренере

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис остался крайне недоволен работой Руди Гарсии на посту главного тренера.

«Надо было его уволить еще на презентации. Стоило сказать: «Я представил вам его, а теперь он уходит». Гарсия сказал мне, что не знал, что собой представляет «Наполи», не видел ни одной игры. Он повторил это несколько раз.

Было бы достаточно, если бы Гарсия сохранил тот футбол, который поставил Спаллетти. Вместо этого он потребовал, чтобы я уволил отличного тренера, чтобы привести кого-то своего», – сказал Де Лаурентис.