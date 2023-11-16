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    Руди Гарсия прокомментировал увольнение из «Наполи»

    Руди Гарсия сделал заявление в связи с уходом с поста главного тренера «Наполи».

    • Во вторник команду возглавил Вальтер Маццарри.
    • Неаполитанцы идут на 4-м месте в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера.

    «Не так я представлял себе прощание с неаполитанскими болельщиками, которые поддерживали меня с первого дня.

    Им, игрокам и близким команде людям, искреннее спасибо и удачи в чемпионате и в Лиге чемпионов», – написал Гарсия в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.11.2023 09:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 13 часов назад

      Тяжела тренерская ноша "от любви до ненависти, один шаг".

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