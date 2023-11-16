Руди Гарсия прокомментировал увольнение из «Наполи»

Руди Гарсия сделал заявление в связи с уходом с поста главного тренера «Наполи».

Во вторник команду возглавил Вальтер Маццарри.

Неаполитанцы идут на 4-м месте в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера.

«Не так я представлял себе прощание с неаполитанскими болельщиками, которые поддерживали меня с первого дня.

Им, игрокам и близким команде людям, искреннее спасибо и удачи в чемпионате и в Лиге чемпионов», – написал Гарсия в соцсетях.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?