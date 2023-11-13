«Наполи» определился с новым главным тренером

Руди Гарсия близок к увольнению с поста главного тренера «Наполи».

Руководство неаполитанцев решило отправить его в отставку после домашнего поражения от «Эмполи» (0:1) в воскресенье.

Новым тренером «Наполи», вероятно, станет Игор Тудор. Приглашение 45-летнего хорвата – приоритет клуба на сегодняшний день.

В ближайшее время стороны проведут переговоры о сотрудничестве – будут обсуждаться срок контракта, зарплата и другие детали.

«Наполи» – действующий чемпион Италии.

Гарсия летом сменил Лучано Спаллетти.

Сейчас команда идет на 4-м месте в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?