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    «Наполи» определился с новым главным тренером

    Руди Гарсия близок к увольнению с поста главного тренера «Наполи».

    Руководство неаполитанцев решило отправить его в отставку после домашнего поражения от «Эмполи» (0:1) в воскресенье.

    Новым тренером «Наполи», вероятно, станет Игор Тудор. Приглашение 45-летнего хорвата – приоритет клуба на сегодняшний день.

    В ближайшее время стороны проведут переговоры о сотрудничестве – будут обсуждаться срок контракта, зарплата и другие детали.

    • «Наполи» – действующий чемпион Италии.
    • Гарсия летом сменил Лучано Спаллетти.
    • Сейчас команда идет на 4-м месте в Серии А с 10-очковым отставанием от лидера.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    13.11.2023 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3794

      FRZZ 13 ноября, 17:29

      Игор Тудор не лучше Руди Гарсии.

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      Ответить
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      Рейтинг: +103088

      zigbert 13 ноября, 14:42

      Пожалуй зря руководство Наполи отказалось от услуг Спаллетти после чемпионского сезона. Но сейчас об этом можно только рассуждать. Команда потеряла дух победителя.

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