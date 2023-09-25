Конфликт в «Наполи»: тренер поссорился с лучшим бомбардиром

«Наполи» не смог победить «Болонью» (0:0) в 6-м туре Серии А.

В концовке матча у главного тренера неаполитанцев Руди Гарсии произошел конфликт с Виктором Осимхеном.

Нападающий на 73-й минуте не реализовал пенальти, а на 86-й минуте его заменили.

Нигериец не понял, почему убрали с поля именно его. Свое недоумение футболист открыто высказал тренеру.

По жестам Осимхена было понятно, что он рассчитывал на игру в двух форвардов, чтобы выиграть гостевой матч.

Гарсия, в свою очередь, решил не рисковать. В итоге «Наполи» потерял очки.

На послематчевой пресс-конференции тренер ушел от прямого ответа на вопрос про конфликт с Осимхеном.

«Даже величайшие игроки в истории футбола не забивают с пенальти.

Что касается замены – мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке», – сказал Гарсия.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press, твиттер il Napolista