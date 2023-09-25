Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Конфликт в «Наполи»: тренер поссорился с лучшим бомбардиром

Конфликт в «Наполи»: тренер поссорился с лучшим бомбардиром

25 сентября 2023, 10:48
1

«Наполи» не смог победить «Болонью» (0:0) в 6-м туре Серии А.

В концовке матча у главного тренера неаполитанцев Руди Гарсии произошел конфликт с Виктором Осимхеном.

Нападающий на 73-й минуте не реализовал пенальти, а на 86-й минуте его заменили.

Нигериец не понял, почему убрали с поля именно его. Свое недоумение футболист открыто высказал тренеру.

По жестам Осимхена было понятно, что он рассчитывал на игру в двух форвардов, чтобы выиграть гостевой матч.

Гарсия, в свою очередь, решил не рисковать. В итоге «Наполи» потерял очки.

На послематчевой пресс-конференции тренер ушел от прямого ответа на вопрос про конфликт с Осимхеном.

«Даже величайшие игроки в истории футбола не забивают с пенальти.

Что касается замены – мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке», – сказал Гарсия.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press, твиттер il Napolista

Еще по теме:
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27 6
«Наполи» арендовал игрока «Челси»
Защитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Болонья Осимхен Виктор Гарсия Руди
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ItalianFootball
1695798655
Да. Обижаться на замену на 86ой минуте или публично быковать на тренера - не долго кому-то явно в Наполи осталось.
Ответить
Главные новости
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
1
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
1
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
1
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
2
Все новости
Все новости
Суперкубок Италии изменил формат
08:54
1
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
7 сентября
4
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
7 сентября
1
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+