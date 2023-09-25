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    • Конфликт в «Наполи»: тренер поссорился с лучшим бомбардиром

    Конфликт в «Наполи»: тренер поссорился с лучшим бомбардиром

    «Наполи» не смог победить «Болонью» (0:0) в 6-м туре Серии А.

    В концовке матча у главного тренера неаполитанцев Руди Гарсии произошел конфликт с Виктором Осимхеном.

    Нападающий на 73-й минуте не реализовал пенальти, а на 86-й минуте его заменили.

    Нигериец не понял, почему убрали с поля именно его. Свое недоумение футболист открыто высказал тренеру.

    По жестам Осимхена было понятно, что он рассчитывал на игру в двух форвардов, чтобы выиграть гостевой матч.

    Гарсия, в свою очередь, решил не рисковать. В итоге «Наполи» потерял очки.

    На послематчевой пресс-конференции тренер ушел от прямого ответа на вопрос про конфликт с Осимхеном.

    «Даже величайшие игроки в истории футбола не забивают с пенальти.

    Что касается замены – мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке», – сказал Гарсия.

    Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press, твиттер il Napolista

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    Источник: Football Italia

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