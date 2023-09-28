Тренер «Наполи» прокомментировал первый гол Хвичи за полгода

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о завершении безголевой серии Хвичи Кварацхелии.

Грузинский футболист забил «Удинезе» (4:1).

Его серия без голов насчитывала 23 матча.

Она длилась с 19 марта.

«Кварацхелия дважды попал в каркас ворот, но в итоге забил. Он был невероятен, заработал пенальти, отдал голевую передачу, но важнее всего то, что он забил после всего этого, и это много значит для его настроя.

Теперь, думаю, этот груз спадет с его плеч. Я много говорил с ним, чтобы он не думал об этом слишком много и просто наслаждался игрой. Когда он играет в удовольствие, он в порядке», – заявил Гарсия.