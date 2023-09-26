Руководство «Наполи» поставило ультиматум тренеру Гарсии

Руди Гарсия оказался на грани увольнения с поста главного тренера «Наполи».

Руководство клуба дало ему четыре матча на исправление ситуации.

Если результаты неаполитанцев не улучшатся, тренера, вероятно, уволят. На замену ему рассматривают кандидатуру Игора Тудора.