Руководство «Наполи» поставило ультиматум тренеру Гарсии

Руди Гарсия оказался на грани увольнения с поста главного тренера «Наполи».
Руководство клуба дало ему четыре матча на исправление ситуации.
Если результаты неаполитанцев не улучшатся, тренера, вероятно, уволят. На замену ему рассматривают кандидатуру Игора Тудора.
- Гарсия летом сменил Лучано Спаллетти.
- «Наполи» идет на 7-м месте в таблице Серии А.
- Ближайшие соперники – «Удинезе», «Лечче», «Реал», «Фиорентина».
- У главного тренера на выходных случился конфликт с Виктором Осимхеном.
Источник: RMC Sport