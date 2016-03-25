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Руди Гарсия
Материалы
Руди Гарсия - материалы
Франция
20 февраля 1964 (62)
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Публикации
Рамос травмировался перед «Эль-Класико». Бердыев не возглавит «Спартак». Дайджест событий дня
«Барселона» планирует приобрести Озила. «МЮ» предложил контракт Ибрагимовичу. Бекхэм зовет Роберто Карлоса работать тренером в «Майами». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
25.03.2016 21:30
Почему Спаллетти вернулся в «Рому»
После двух лет безделья Лучано Спаллетти занялся делом. Мы расскажем, почему тренера сначала встретили овациями, а позже освистали.
20.01.2016 19:00
2
«Рома» уволила Гарсию. Дель Боске уйдет из сборной Испании. Дайджест событий дня
«Порту» рассчитывает вернуть Виллаш-Боаша. «Спартак» нацелился на Гуарина. «Манчестер Юнайтед» может купить Доннарумму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13.01.2016 23:55
«Рома» - «Милан». Гарсия vs Михайлович
Центральная игра 19-го тура Серии А рискует стать последней для главных тренеров «Ромы» и «Милана». «Бомбардир» рассказывает о том, за счет чего наставники будут исправлять положение и радовать болельщиков.
09.01.2016 19:30
1
Кто станет чемпионом Серии А
Самый интересный за последние годы розыгрыш Серии А уходит на небольшой перерыв. «Бомбардир» подводит итоги первой части сезона и разбирается в шансах сразу пяти команд на чемпионский титул.
22.12.2015 10:00
8
Новые проделки Суареса и провал «Ливерпуля». Главные события европейского уик-энда
Преступление в Италии, спасительная находчивость Хитца и громкий скандал в стане «Лиона». «Бомбардир» рассказывает о самом главном, что подарили болельщикам футбольные выходные в Европе.
07.12.2015 19:35
2
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
01.12.2015 14:10
11
16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» оказалась не готова к роли лидера, «Ювентус» наконец-то сыграл без нервов, «Милан» победил с 16-летним вратарем в основе. «Бомбардир» представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.
26.10.2015 09:00
1
День, когда «Милан» остановился. Главные события 7-го тура итальянской Серии А
«Карпи» одержал первую победу, «Фиорентина» стала единоличным лидером чемпионата, а «Милану» надоело подниматься с колен. «Бомбардир» рецензирует все, что увидел новом туре чемпионата Италии.
05.10.2015 15:00
2
«Фиорентина» вышла на первое место, «Торино» - в тройке. Главные события 6-го тура итальянской Серии А
«Ювентус» опять проиграл, «Рома» отметила день рождения Тотти, «Фиорентина» показала свой потенциал. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном в новом туре чемпионата Италии.
29.09.2015 11:59
Укрощение строптивого. Главные события 5-го тура итальянской Серии А
«Интер» продолжает побеждать, «Ювентус» − терять очки, а «Милан» будит спящего гиганта. Эти и другие темы в обзоре очередного тура чемпионата Италии, который в этот раз состоялся прямо посередине рабочей недели.
25.09.2015 12:00
1
Дмитрий Шнякин: «Однажды чуть было не поставили комментировать спортивное расставление стаканчиков»
Самый стильный комментатор «НТВ-Плюс» Дмитрий Шнякин рассказал в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» о советах Уткина, гениальности Генича, конкурсе комментаторов, любви к Серии А и о том, как включить слово «судмедэксперт» в трансляцию матча.
03.09.2015 13:02
10
Дряхлая «синьора». Главные события 2-го тура итальянской Серии А
«Рома» побеждает «Ювентус», Карлос Бакка забивает первый гол на Апеннинах, у «Интера» появляется новый лидер. «Бомбардир» резюмирует основные новости второй недели чемпионата Италии .
31.08.2015 09:53
6
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1, «Рома» - «Ювентус» - 2:1, «Кубань» - ЦСКА -0:1. Онлайн событий дня
«Локомотив» принимает «Краснодар». «Суонси» попытается дать бой «МЮ». «Рома» сразится с «Ювентусом». «Бомбардир» следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.
30.08.2015 17:45
1
«Анжи» - «Урал» - 1:1, ЦСКА - «Ростов» - 2:1, «Верона» - «Рома» - 1:1. Онлайн событий дня
Продолжается 6-й тур РФПЛ. Стартует сезон в Италии. «Бомбардир» рассказывает читателям о главных событиях дня в режиме реального времени.
22.08.2015 13:30
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Главные новости
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
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Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
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Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
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Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
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«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
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Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
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Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
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Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
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Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
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