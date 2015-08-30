«Суонси» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1, «Рома» - «Ювентус» - 2:1, «Кубань» - ЦСКА -0:1. Онлайн событий дня

<p><em>«Локомотив» принимает «Краснодар». «Суонси» попытается дать бой «МЮ». «Рома» сразится с «Ювентусом». «Бомбардир» следит за событиями вокруг главных матчей воскресенья.</em></p> <p><strong>21:50 В концовке встречи Игорь Акинфеев отразил пенальти и позволил армейцам одержать волевую победу. Спасибо, что были с нами!</strong></p> <p><strong>21:44 Набабкин выводит ЦСКА вперед!</strong></p> <p><strong>21:00 Пауло Дибала сократил отставание, но на большее "Ювентус" не хватило. </strong></p> <p><strong>20:40 Преимущество "Ромы" удваивает Джеко!</strong></p> <p><strong>20:23 Миралем Пьянич не оставляет никаких шансов Буффону и выводит "Рому" вперед! </strong></p> <p><strong>20:00 </strong><a href="https:///online/80966" target="_blank">Текстовый онлайн и видеотрансляция</a> матча "Кубань" - ЦСКА ждут вашего присутствия. Присоединяйтесь!</p> <p><strong>19:53 "Суонси" наносит "МЮ" первое поражение в сезоне! </strong></p> <p><strong>19:23 Что происходит?? "Суонси" выходит вперед! Гомис отличился. </strong></p> <p><strong>19:18 </strong><strong>Андре Айю выравнивает положение! Есть первый пропущенный гол "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне. </strong></p> <p><strong>19:05 Хуан Мата открывает счет! "Манчестер Юнайтед" впереди!</strong></p> <p><strong>18:59 </strong>По матчу "Рома" - "Ювентус" доступны <a href="https:///online/84434" target="_blank">текстовый онлайн и видеотрансляция</a>. Давайте следить за футболом вместе!</p> <p><strong>18:55 </strong>Закончен матч "Мордовия" - "Рубин". Хозяева победили со счетом 2:1.</p> <p><strong>18:49 "Манчестер Юнайтед" уже семь таймов играет на ноль. </strong></p> <p><strong>18:35 Портнягин один мяч отыграл.</strong></p> <p><strong>18:30 </strong>Главный матч итальянского тура стартует через полчаса, а у нас есть <a href="https:///articles/?id=440747" target="_blank">текст </a>про команду-аутсайдера с красивой футбольной историей.</p> <p><strong>18:25 </strong>Там Кевин Де Брюйне в "Манчестер Сити" перешел. А Кингсли Коман уехал в "Баварию". Неплохие трансферные новости.</p> <p><strong>18:20 Состав "Ромы":</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440947990_Сохраненное изображение 2015-8-30_18-19-10.401.jpg" style="height:398px; width:520px" /></strong></p> <p><strong>18:18 Стартовый состав "Ювентуса" на матч против "Ромы":</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440947885_Сохраненное изображение 2015-8-30_18-17-6.164.jpg" style="height:168px; width:520px" /></strong></p> <p><strong>18:10 Руслан Мухаметшин увеличивает преимущество "Мордовии"! </strong></p> <p><strong>17:59 </strong><a href="https:///online/80163" target="_blank">Текстовый онлайн и видеотрансляция </a>матча "Суонси" - "Манчестер Юнайтед" уже ждут вас. </p> <p><strong>17:38 Далибор Стеванович выводит "Мордовию" вперед. А у Рыжикова красная карточка!</strong></p> <p><strong>17:30 Составы "Манчестер Юнайтед" и "Суонси" </strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440945319_Сохраненное изображение 2015-8-30_17-33-53.773.jpg" style="height:119px; width:520px" /></strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440945334_Сохраненное изображение 2015-8-30_17-34-11.841.jpg" style="height:109px; width:520px" /></strong></p> <p><strong>17:00 </strong>Всех ждем в <a href="https:///online/80967" target="_blank">текстовом онлайне</a> матча "Мордовия" - "Рубин". </p> <p><strong>16:36 Состав "Мордовии"</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440941936_Сохраненное изображение 2015-8-30_16-36-46.493.jpg" style="height:90px; width:520px" /></strong></p> <p><strong>16:35 Состав "Рубина"</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440941855_Сохраненное изображение 2015-8-30_16-36-37.116.jpg" style="width:520px" /></p> <p><strong>16:18 </strong>"Саутгемптон" забил под занавес первого тайма. "Норвич" уже играет в меньшинстве.</p> <p><strong>15:50 </strong>Все свои голы в нынешнем сезоне "Саутгемптон" забил головой (два).</p> <p><strong>15:38 </strong>Статистика матча "Локомотив" - "Краснодар"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440938353_Стата.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>15:32 "Саутгемптон" и "Норвич" начали свой матч. Уже на второй минуте голкипер "канареек" Джон Радди потащил сумасшедший удар со штрафного! </strong></p> <p><strong>15:24 </strong>"Локомотив" одерживает волевую победу и продолжает беспроигрышную серию!</p> <p><strong>14:46 Дожимает "Локомотив"! Четыре раза за одну атаку били футболисты "Локо" и все-таки добились своего!</strong></p> <p><strong>14:20 </strong>Пока счет ничейный, но все основные события еще впереди. Как вам первый тайм?</p> <p><strong>13:49 Каким-то непостежимым образом Ниассе выравнивает положение!</strong></p> <p><strong>13:41 Федор Смолов открывает счет!</strong></p> <p><strong>13:30 </strong>Перемещаемся в наш<a href="https:///online/80963" target="_blank"> текстовый онлайн</a> встречи "Локомотив" - "Краснодар". Встретимся здесь после матча.</p> <p><strong>13:23 </strong>Против команды Кононова сегодня явно говорит усталость. Дуэль с финским клубом ХИК получилась не самой сложной, но сил все равно отняла немало.</p> <p><strong>13:21 </strong>"Локомотив" пока не знает поражений в чемпионате. Смогут ли хозяева продолжить свою беспроигрышную серию?</p> <p><strong>13:15 </strong>Несколько игр тура уже сыграны. Видели наш шикарный <a href="https:///articles/?id=440706" target="_blank">фоторепортаж</a> с матча "Спартак" - "Анжи"?</p> <p><strong>13:10 </strong>Молодежные команды "Локомотива" и "Краснодара" разошлись с ничейным счетом 1:1. Вот так игрок "Локо" Георгий Махатадзе лупил в этой встрече с центра поля. </p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/JJdh3x6AvcA" width="720"></iframe></p> <p><strong>13:04 </strong><strong>Состав "Краснодара"</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440929104_Сохраненное изображение 2015-8-30_13-4-28.358.jpg" style="width:520px" /></strong></p> <p><strong>13:03 Стартовый состав "Локомотива"</strong></p> <p><br /> <img alt="" src="/images/upload/1440929013_Сохраненное изображение 2015-8-30_12-59-49.131.jpg" style="width:520px" /></p> <p><strong>13:00 </strong>Соскучились по большому футболу? "Локомотив" и "Краснодар" начнут уже через полчаса. Оставляйте в комментариях свои прогнозы на исход предстоящего поединка. Периодически обновляйте страницу. Сегодня вас ждет много всего интересного!</p>