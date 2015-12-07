Новые проделки Суареса и провал «Ливерпуля». Главные события европейского уик-энда

Преступление в Италии, спасительная находчивость Хитца и громкий скандал в стане "Лиона". "Бомбардир" рассказывает о самом главном, что подарили болельщикам футбольные выходные в Европе.

Англия

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События и герои

Перед матчем с "Ньюкаслом" толпы болельщиков "Ливерпуля" рассуждали о том, как легко их команда должна взять три очка. Но банда Стива Макларена, прочно осевшая в зоне вылета, не стала соглашаться с таким развитием событий. Во втором тайме Симон Миньоле дважды доставал из сетки собственных ворот. "Ливерпуль" потерпел еще одно поражение при Клоппе и не смог приблизиться к первым местам таблицы. А там властвуют "Лестер" и "Арсенал". Коллектив Раньери уверенно разобрался с "Суонси". Рияд Марез перехватил инициативу у Варди и сделал хет-трик. У "Арсенала" нашелся свой герой. Это Оливье Жиру забил сначала в свои, а затем огорчил "Сандерленд" своим победным голом.

Фэйл

Лондонский "Челси" в очередной раз опозорился. Команда Моуринью не смогла огорчить "Борнмут", наряду с "Ньюкаслом", пропускающий в АПЛ больше всех (30 мячей). "Все насмехались над нашей обороной, но мы наконец-то показали класс", – радовался тренер "вишен" Эдди Хау. "Нам не нужны новые футболисты. Текущий состав способен на многое", – вторил ему Жозе Моуринью. После этих слов у болельщиков "Челси" появился очередной повод взгрустнуть.

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Германия

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События и герои

Такого от "Баварии" не ждал никто. Вряд ли хотя бы один любитель Бундеслиги был уверен в том, что немецкая машина угодит в кювет именно в этом туре. Гладбахская "Боруссия" хоть и находится сейчас в прекрасной форме, но никак не рассматривалась в ранге фаворита на игру с действующим чемпионом. Однако в воротах Нойера по ходу матча побывали сразу три мяча. Дело запахло большим разгромом, но от него мюнхенцы все-таки спаслись. Постарался наконец-то вернувшийся в игру Франк Рибери, забивший через шесть минут после выхода на замену. "Боруссия" из Дортмунда, уже знавшая результат этой игры, сумела вытащить игру с "Вольфсбургом". Бойся, Мюнхен! Отставание "шмелей" сократилось до пяти очков.

"Боруссия" М - "Бавария" - 3:1. Первое поражение чемпиона (ВИДЕО)

Находчивость

Вратарь "Аугсбурга" Марвин Хитц пошел на хитрость и сделал ямку на точке одиннадцатиметрового удара. Форвард "Кельна" споткнулся, Хитц пенальти взял, а "Аугсбург" добыл важные три очка.

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Испания

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События и герои

Новая парагвайская звезда скоро зажжется на полях Европы! Принадлежащий "Роме" 19-летний форвард Антонио Санабрия удивляет всю Испанию игрой за хихонский "Спортинг". Летом команда арендовала нападающего на роль джокера, но теперь он определенно считается первым номером. В матче против "Лас-Пальмаса" Санабрию было не остановить! Хет-трик парагвайца помог "Спортингу" одержать уверенную победу и отдалиться от зоны вылета сразу на четыре очка. Игру Санабрии не смог затмить даже набирающий форму Карим Бензема. Но и форварда "Реала" мы отметить обязаны. Его дубль позволил "Реалу" разгромить "Хетафе". Из чемпионата мадридцев пока исключать вроде бы не собираются.

Проступок

У Луиса Суареса снова не выдержали нервы. В матче с "Валенсией" он сначала наступил на ногу Аймену Абденнуру, а затем пошел в стык с голкипером Хауме Доменеком. Вратарь быстро поднялся и видимых повреждений не получил, а вот у Абденнура шрамы остались.

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Италия

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События и герои

"Рома" еще больше ухудшила свое положение в группе лидеров Серии А. В матче с "Торино" римляне упустили победу на последних секундах матча, когда Макси Лопес с пенальти сравнял счет. "На повторе кажется, что Манолас сыграл по правилам", – пытался оправдаться главный тренер "Ромы" Руди Гарсия. Но ему сейчас лучше не оправдываться, а всеми силами пытаться исправить ситуацию. Слухи все чаще отправляют Гарсию в отставку, а к его месту уже примеряется Лучано Спаллетти. Бывший тренер "Зенита" уже провел предварительные переговоры с руководством римского клуба. Кому же еще пытаться вернуть в Рим громкие победы?!

Но "Рома" в своих проблемах не стала одинокой. "Наполи" неожиданно опозорился в Болонье, уступив лидерство в чемпионате разогнавшейся "Фиорентине". Поражение команды Сарри не выглядит таким страшным на бумаге, если не смотреть на ход матча. Если же осознать, что неаполитанцы по ходу игры проигрывали команде из нижней части таблицы со счетом 3:0, становится за них немного страшновато.

Преступление

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, с недавних пор примеривший на себя капитанскую повязку, стал жертвой ограбления. Аргентинец парковал машину, когда к нему подошли вооруженные люди и потребовали ценные вещи. Мауро не стал сопротивляться и не пострадал, отделавшись легким испугом.

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Франция

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События и герои

"ПСЖ" еще больше увеличил отрыв от конкурентов. Теперь под катком парижан оказалась "Ницца". Ближайший преследователь в лице "Анжера" отстает от команды Блана на 15 очков, но сам факт присутствия этого клуба на втором месте вызывает даже больший интерес! Не будем, однако, особенно восхвалять команду, которая еще может вылететь в низший дивизион. "Бастия", занимающая 18-ю строчку, находится от "Анжера" всего 12-ти очках.

Главным же событием прошедшего тура следует считать победу "Бордо" над "Генгамом", отсрочившую отставку Вилли Саньоля. "Бордо" все еще надеется зацепиться за еврокубки и вот-вот ворвется в верхнюю половину таблицы. Конечно, если через неделю в очередной раз не проиграет.

Ссора

Нападающий "Лиона" Клаудио Бове поссорился с президентом клуба Жаном-Мишелем Олясом. Из-за напряженных отношений с боссом форвард не попал в заявку на игру с "Анжером", а его клуб потерпел очередное поражение (0:2).

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