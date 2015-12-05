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    • «Боруссия М» - «Бавария» - 3:1. Первое поражение чемпиона (ВИДЕО)

    «Боруссия М» - «Бавария» - 3:1. Первое поражение чемпиона (ВИДЕО)


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    Голосов: 0
    05.12.2015 19:20
    Команда Пепа Гвардиолы впервые в сезоне неожиданно ушла с поля без набранных очков. «Бомбардир» показывает главные моменты и голы этого впечатляющего матча, где «Боруссия» на голову превзошла лидера чемпионата.

    Команда Пепа Гвардиолы впервые в сезоне неожиданно ушла с поля без набранных очков. "Бомбардир" показывает главные моменты и голы этого впечатляющего матча, где "Боруссия" на голову превзошла лидера чемпионата.

    Вендт открывает счет в матче

    Штиндль увеличивает преимущество хозяев

    Джонсон добивает "Баварию"

    Рибери отыгрывает один мяч

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный твиттер "Боруссии М"
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