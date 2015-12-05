«Боруссия М» - «Бавария» - 3:1. Первое поражение чемпиона (ВИДЕО)

Команда Пепа Гвардиолы впервые в сезоне неожиданно ушла с поля без набранных очков. «Бомбардир» показывает главные моменты и голы этого впечатляющего матча, где «Боруссия» на голову превзошла лидера чемпионата.

Команда Пепа Гвардиолы впервые в сезоне неожиданно ушла с поля без набранных очков. "Бомбардир" показывает главные моменты и голы этого впечатляющего матча, где "Боруссия" на голову превзошла лидера чемпионата. Вендт открывает счет в матче Штиндль увеличивает преимущество хозяев Джонсон добивает "Баварию" Рибери отыгрывает один мяч