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    • Кейн назвал футболиста, чью карьеру он хотел бы возобновить

    Кейн назвал футболиста, чью карьеру он хотел бы возобновить

    Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поучаствовал в блиц-опросе.

    Его попросили подобрать футболистов под определенные характеристики:

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    Источник: Goal

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    02.11.2024 00:24
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    ZeBolotny
    1730532531
    Лучший завершитель атак - Артемон Дзюбиньо!))
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