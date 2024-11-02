Кейн назвал футболиста, чью карьеру он хотел бы возобновить

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поучаствовал в блиц-опросе.
Его попросили подобрать футболистов под определенные характеристики:
- лучший игрок старше 30 лет – Криштиану Роналду;
- лучший завершитель атак – Гарри Кейн;
- лучший распасовщик – Кевин Де Брюйне;
- лучший молодой игрок – Ламин Ямаль;
- самый физически сильный игрок – Эрлинг Холанд;
- самый техничный игрок – Джамал Мусиала;
- самый быстрый игрок – Кайл Уокер;
- футболист, чью карьеру он хотел бы возобновить – Зинедин Зидан.