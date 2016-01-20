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Почему Спаллетти вернулся в «Рому»

 

Когда Спаллетти уходил из "Ромы" в сентябре 2009 года, то признался, что в его голове играет музыка. "Я всегда буду помнить, как болельщики поют клубный гимн перед началом игры", – взгрустнул тренер. - Это показывает их любовь к клубу. И я продолжу его петь".

Переезд в Россию не повлиял на сентиментальную привязанность Спаллетти к "джалоросси". За четыре с лишним года в "Зените" он выиграл два чемпионских титула, чего не удавалось ему в Италии. Однако даже ближе к концу этого срока он говорил: "Где бы я ни был, ко мне подходят люди и говорят: "Спаллетти, "Рома"! Нередко это происходило и в его собственном доме. Трое его детей являются фанатами римской команды и давно умоляли отца вернуться в клуб, который они обожают.

Три года после ухода Спаллетти "Рома" занимала шестое или седьмое место. Цикл прервал Руди Гарсия, которому удалось по итогам сезонов-2013/14 и 2014/15 дважды взять серебряные медали. Вперед выбирался лишь мощный "Ювентус".

В текущем сезоне римляне обыграли "старую синьору" на старте со счетом 2:1, а чемпионы после этого продолжали терять очки. "Рома" выиграла пять матчей подряд, но затем команда запуталась в собственных ногах и начала показывать результаты, не соответствующие амбициям. Проблем было немало. Подписанный для усиления атаки Эдин Джеко в первых 15 матчах Серии А забил лишь трижды (два из этих голов – с пенальти). В защите все тоже расклеивалось: несмотря на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, на групповом этапе "Рома" пропустила аж 16 раз.

Владелец команды Джеймс Палотта потерял терпение. Последней каплей стала ничья с "Миланом" - 1:1. Дело было не только в результате, но и в комментариях Гарсии, который заявлял, что игроки были слишком уставшими, чтобы отстоять добытое в дебюте встречи преимущество. Палотта уже конфликтовал с ним по поводу физической подготовки игроков, настаивая на изменениях.

Увольнение Гарсии открыло возможность для возвращения Спаллетти. Помимо сентиментальности, это было очевидный выбор: тренер-победитель, дважды выигрывавший Кубок Италии – это были последние трофеи в истории клуба. К тому же "скудетто" уплыл от него лишь в последнем туре сезона-2007/08 в руки "Интера" и Жозе Моуринью.

Но если он так талантлив, почему у Спаллетти не было других предложений после того, как он ушел из "Зенита"? Что будет, если его возвращение получится не таким успешным, как первый период в клубе? Самого итальянца эти вопросы не волнуют. Первым делом он заявил репортерам: "Все выглядит так, будто я никуда и не уезжал".

У него хватает идей, чтобы найти формулу побед для клуба. Лучано покидал "Рому" с заслуженной репутацией тактического новатора – пусть многие перестановки ему приходилось делать по необходимости. Он первым придумал использовать Франческо Тотти в роли "ложной девятки", подарив тому очередную молодость. Теперь же в его распоряжении хватает приемов, которые оживят игру команды – от схемы с тремя центральными защитниками до загадочного заявления: "Даниэле де Росси готов сыграть на любой позиции, но я пока еще не решил, как буду его использовать".

Первая игра Спаллетти выпала на "Верону" в Риме, и нельзя сказать, что этот матч выглядел сложным. На "Стадио Олимпико" приехала единственная команда, не побеждавшая в этом сезоне – приехала без нескольких ключевых игроков, включая форварда Луку Тони. Спаллетти использовал схему 4-2-3-1, но многие игроки оказались на новых позициях. Флоренци сыграл левого вингера, Наингголан исполнил треквартисту, Пьянич же был переведен в центр поля.

"Рома" показала блеклую игру, создав два опасных момента, один из которых завершился голом Наингголана. Пары попаданий в каркас не хватило – матч завершился со счетом 1:1 (за гостей выступил Паццини). Джеко мог сделать результат, но промахнулся с линии вратарской уже в добавленное время. Главным виновником ничьей оказался вернувшийся в стартовый состав защитник Леандро Кастан, который нарушил правила в своей штрафной на игроке гостей. Забавно, что перед матчем бразилец обещал новому тренеру "показать, на что он способен".

Те самые болельщики, которые тепло приветствовали Спаллетти, в конце матча освистали его и команду. Матч для "Ромы" снова оказался неудачным, но пока серьезно винить Лучано никто не будет – за три дня невозможно в корне поменять игру команды. Клуб всего в пяти очках от зоны Лиги чемпионов, что, впрочем, скорее говорит о слабости и осечках конкурентов, чем о силе "волков".

У Спаллетти впереди очень много работы, и он это прекрасно понимает. "Мы или начнем побеждать, или те же люди, которые радовались моему возвращению, начнут рвать меня на кусочки". Встреча с "Вероной", которая приехала из города Ромео и Джульетты, была необязательна – наставник "Ромы" и так понимает, что не все любовные истории заканчиваются хорошо.  

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По материалам The Guardian

Италия. Серия А Лига чемпионов Италия Рома Зенит Верона Ювентус Интер Джеко Эдин Тотти Франческо Наингголан Раджа Кастан Леандро Спаллетти Лучано Гарсия Руди
Комментарии (2)
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Aztec58
1453317508
Почему Лучано вернулся в Рому мы и сами знаем, а вот правильно ли он поступил узнаем попозже. (Автор под псевдонимом али как?)
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BAIv
1453361765
на пару лет эмоций у спаллетти хватит, а потом наступит праздник ...
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