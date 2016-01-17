«Ищу русского миллионера, который готов терять деньги». Как увольняют тренеров в Европе

Зимнее трансферное окно – лучшее время не только для обновления состава. Именно в январе лучше подумать, тот ли тренер возглавляет команду. «Бомбардир» рассказывает о перестановках, которые уже случились в «Роме», «Порту», «Бетисе» и «Палермо».

Зимнее трансферное окно – лучшее время не только для обновления состава. Именно в январе стоит подумать, тот ли тренер возглавляет команду или пора найти ему замену. «Бомбардир» рассказывает о перестановках, которые уже случились в «Роме», «Порту», «Бетисе» и «Палермо».

Клуб: «Рома»

Уволен: Руди Гарсия (работал с лета 2013)

Достижения: два «серебра»

Текущее положение: 5 место в Серии А; 1/8 Лиги чемпионов

Преемник: Лучано Спаллетти

Назначение сделавшего себе имя в «Лилле» француза в скатившуюся на шестые-седьмые места «Рому» многие воспринимали скептически. Однако Гарсия удачно интегрировал новичков и нашел место на поле для Тотти. В итоге «волчица» выиграла десять стартовых матчей кряду, установив рекорд. Потом пачками пошли ничьи, но «Рома» все же финишировала второй. Под Лигу чемпионов тренер получил солидный трансферный бюджет. Однако команда не смогла выйти из группы, а дома вновь стала лишь второй. Руководство продолжало доверять Гарсии, но в этом сезоне у француза откровенно не пошло. Одна победа в семи последних матчах, и терпение боссов «волчицы» иссякло. Тем более что из Кубка команду уже в 1/8 выбила скромная «Специя». Не спас Гарсию даже выход в плей-офф ЛЧ – «Рома» вползла туда с шестью очками, дрожа за путевку до последних секунд домашней встречи против БАТЭ.

Расставание вышло теплым. Многие игроки выложили в соцсетях посты со словами благодарности в адрес Гарсии. Особенно выделился Кевин Строотман, накатавший целую простыню. Голландец весь год лечился, но чувствовал доверие и поддержку тренера. Отношение фанатов емко выразил итальянский журналист Джулиан Де Мартинис: Гарсия ничего не выиграл, но спасибо. Да и сам француз оставил оптимистичную запись в твиттере, признавшись в вечной любви к клубу. Благодарить есть за что – Гарсия сумел перестроить игру команды. Избавил «Рому» от бардака в обороне. Продлил футбольную жизнь Тотти, опустив его в глубину поля. Раскрыл талант Флоренци, Пьянича и Строотмана. Подвел к основе с десяток футболистов молодежки. Но главное – вернул «Роме» психологию большого клуба. Из полусотни матчей, в которых «волчица» вела к перерыву, римляне не проиграли ни одного, лишь пять сведя к ничьей - явный показатель класса.

Выводить «Рому» из ступора позвали Спаллетти. Лучано неплохо отдохнул, получая причитающиеся по контракту с «Зенитом» суммы, и принял предложение с энтузиазмом. В середине нулевых именно с приходом Спаллетти (и с кальчополли, конечно) было связано возрождение «Ромы». Взлетев по нефутбольным причинам с пятого на второе место, «Рома» сумела удержаться. Дальше все было как у Гарсии: два «серебра» вслед за доминировавшим «Интером» и спад. Спаллетти заявил, что находит клуб в лучшем состоянии, чем когда его покидал. Гарсия жаловался на функциональное проседание в концовках матчей, однако Лучано считает, что игроки в хорошей форме. Проблема «Ромы» в психологии, и Мистер надеется найти нужные кнопки в головах футболистов.

В планах наставника укрепить центр обороны. «Рома» попробует купить защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби. А если не выйдет, то сманит из «Эмполи» Лоренцо Тонелли или питерца Луиша Нету. Кроме того, Спаллетти рассчитывает забрать скучающего на лавке в «Барсе» Адриано Коррейю. Бразилец вроде не против. Еще Мистер желает видеть в составе Диего Перотти, Эль-Шаарави и Витселя. Так что от ряда игроков римляне наверняка избавятся, чтобы расчистить место.

Клуб: «Порту»

Уволен: Хулен Лопетеги (работал с лета 2014)

Достижения: ¼ Лиги чемпионов

Текущее положение: 2 место в высшей лиге; 1/16 Лиги Европы; ½ Кубка Португалии

Преемник: неизвестен (и.о. – Руй Барруш)

Воспитанник «Реала» не блистал на поле, зато успешно проявил себя как тренер в юношеских сборных Испании разных возрастов (пара выигранных молодежных Евро). Устроившие очередную распродажу «драконы» как раз набрали новую россыпь юных дарований и посчитали испанца идеальным вариантом. Лопетеги не выиграл ничего в дебютном сезоне, зато впервые за шесть лет втащил команду в четвертьфинал ЛЧ. Победа над «Баварией» стала пиком. Дубль Куарежмы к десятой минуте и уверенные 3:1 в итоге. В ответной встрече все встало на свои места. Мюнхенцы размазали «драконов» по газону, отгрузив им пять штук еще до перерыва. Лопетеги сватали в «Реал», но в итоге смертником выбрали Рафу Бенитеса.

Летом в «Порту» случился очередной исход: Джексон Мартинес, Каземиро, Данило, Куарежма. Пополнение оказалось не в пример скромнее. Ни Касильяс, ни очередной многообещающий талант Джанелли Имбула надежд не оправдали. «Порту» не смог выйти из проходимой группы в ЛЧ, уступив дорогу киевскому «Динамо». А в чемпионате дела «драконов» тоже пошли на спад. Поражение в ключевом матче против «Спортинга» привело к требованиям отставки Лопетеги. Перед игрой с «Риу Аве» фанаты тормознули клубный автобус, прессанув тренера. А команда скатала унылую ничью. Менеджмент «Порту» решил не искушать судьбу и указал испанцу на дверь.

Руй Барруш начал убедительно, деклассировав на выезде «Боавишту» в чемпионате и вымучив у неё же победу в четвертьфинале национального Кубка. Но вряд ли его рассматривают всерьез. «Порту» очень хочет вернуть Андре Виллаш-Боаша. Клуб даже готов заплатить пару миллионов «Зениту» за досрочный отъезд португальца, но вряд ли такой расклад интересен кому-то кроме самих «драконов». Виллаш-Боаш с «Зенитом» может пошуметь в ЛЧ, и не намерен упускать этот шанс. Кроме него на пост главного тренера «Порту» претендуют Паулу Бенту, Нуну Эшпириту Санту, Жезуалду Феррейра и Марко Сильва. Особо впечатлительные поклонники «драконов» грезят о Моуринью, а самые безбашенные – о Бенитесе.

Клуб: «Бетис»

Уволен: Пепе Мель (работал с декабря 2014)

Достижения: чемпион Сегунды

Текущее положение: 14 место в Примере

Преемник: неизвестен (и.о. - Хуан Мерино)

Пепе Мель вернулся в Севилью после недолгой и безуспешной командировки в Англию. Придя в «Бетис» в середине сезона, тренер сумел триумфально ворваться в Примеру. Летом «Бетис» массово скупал гаснущие звезды: Ван дер Ваарт, Варгас, Вестерман, ван Волсфинкел и даже вечный Хоакин. Однако тащить клуб вновь пришлось неувядающему Рубену Кастро, которого Мель привел еще в свой первый приход в 2010. Без Кастро бело-зеленые сподобились аж на 5 голов за 19 туров. Да и с теми 8, что забил бомбардир, «Бетис» все равно худший в лиге по результативности. Неприятности Меля начались после скандального матча в Барселоне, где арбитр помог каталонцам, поставив левый пенальти. «Бетис» угодил в пике, получив ещё две пробоины в Примере. Последней каплей стало домашнее фиаско в севильском дерби в кубковом матче. Бело-зеленые проиграли 0:2, а Мель был отправлен в отставку. Причём об увольнении он узнал из прессы.

У фанатов свое мнение на счёт главного виновника проблем «Бетиса»: стены дома президента клуба Хуана Оллеро радикалы расписали оскорбительными граффити. В ответной встрече против «Севильи» ведомый тренером резервистов Хуаном Мерино «Бетис» получил вдвое больше. Однако экс-игрок «Бетиса», уже бывавший и.о. пару лет назад, не теряет оптимизма. Он вывел из состава лидера полузащиты Себальоса за недостаточную самоотдачу, заменив его юниором Фабианом из клубной кантеры. Именно эмоций и психологии команде не хватает, по мнению Мерино. Тем временем севильцы затеяли оптимизацию состава. Винченцо Ренелью уже отдали в «Вальядолид», с Хави Матильей контракт расторгли, а Жорди Фигейроса попробуют продать аутсайдеру турецкой Суперлиги «Эскишехирспору». На тренерском мостике руководство клуба хочет видеть Хуанде Рамоса, но запросы избалованного деньгами в Англии, России и Украине коуча для «Бетиса» великоваты. Переговоры продолжаются.

Клуб: «Палермо»

Уволен: Давиде Баллардини (работал с ноября 2015)

Достижения: -

Текущее положение: 16 место в Серии А

Преемник: Гильермо Скелотто

Тренерское кресло в «Палермо» - пороховая бочка. Любой, кто туда садится, может сразу начинать обратный отсчет до увольнения. Эксцентричный президент Маурицио Дзампарини, выгнав в сентябре отработавшего рекордные 776 дней Джузеппе Якини, вернул в команду Давиде Баллардини. Тот уже работал в клубе в сезоне 2008/2009, но на сей раз пришествие вышло кратковременным. «Палермо» как болтался во второй десятке, так там и остался, попутно вылетев из Кубка. Дзампарини трижды пытался вернуть Якини, но тот, наученный горьким опытом, требовал больше полномочий и кадрового усиления. А босс в «Палермо» только один, и он сидит не на тренерской скамеечке. Тем временем Баллардини потерял контакт с командой. Отказавшись ставить в основу Джилардино и заступившегося за него капитана команды Соррентино, тренер вызвал полное отторжение. По решению президента оба вышли в старте в игре с «Вероной». Победный гол команда отпраздновала без Баллардини, а вскоре тренера сняли.

Так и не сумев сговориться с Якини, Дзамперини выписал удачно работавшего с аргентинским «Ланусом» экс-игрока «Бока Хуниорс» Гильермо Скелотто. С ним «Ланус» дошел до полуфинала Кубка Либертадорес и выиграл Южноамериканский кубок. Однако сколько протянет аргентинец – вопрос риторический. Дзампарини требует результатов здесь и сейчас, с готовностью отпуская лидеров при наличии стоящих предложений. Адекватной замены им нет, обилия толковых новичков ждать тоже не приходится. Если через пару месяцев «Палермо» будет представлять очередного главного тренера, это никого не удивит. А 74-летний Дзампарини уже подыскивает замену и себе. «У меня больше нет денег, чтобы их терять. Я ищу арабского, китайского или русского миллионера, который может позволить себе это» - написал Дзамп одному из фанатов «Палермо».

Фото: globallookpress.com, zimbio.com